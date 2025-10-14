Busquen voluntaris per fer mentoria amb adolescents a Blanes
L’Institut Serrallarga i la Fundació Bofill impulsen una nova edició del programa per prevenir l’abandonament escolar
L’Institut Serrallarga de Blanes, amb el suport de la Fundació Bofill i del Punt d’Informació Juvenil de l’Ajuntament, ha fet una crida per trobar persones voluntàries que vulguin fer de mentores a adolescents del municipi. L’objectiu és acompanyar nois i noies de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius per ajudar-los a mantenir la motivació i continuar estudiant.
Es tracta de la tercera edició del programa a Blanes, després de dues experiències prèvies amb una valoració “molt positiva”. Enguany, la iniciativa s’amplia a tota la secundària i a la postobligatòria gràcies a l’empenta de l’equip del centre educatiu. El dimarts 4 de novembre, a dos quarts de cinc de la tarda, tindrà lloc una sessió informativa oberta a tothom a l’Espai Jove Nau 4 (av. de l’Estació, 40) per explicar el funcionament del programa i resoldre dubtes.
Les persones interessades podran fer trobades setmanals i informals amb els joves, per conversar, compartir experiències i ajudar-los a reflexionar sobre el seu futur acadèmic. Els voluntaris rebran formació i materials pedagògics de suport, així com acompanyament professional durant tot el curs.
Un ambient de confiança
“És tan senzill com xerrar i crear un ambient de confiança perquè el jove expliqui el que necessita”, explica Laura Cardús, una de les responsables del projecte, que destaca que aquestes converses “són extraordinàriament útils per a les decisions vitals d’uns joves que no sempre poden estar acompanyats en un moment clau”. Experiències d’edicions anteriors confirmen el seu impacte: una mentora explica que “al principi penses ‘què li diré, si no la conec de res?’, però després t’adones que és molt fàcil”, mentre que una de les joves mentorades assegura que “amb la mentoria trobes algú amb qui pots parlar coses que igual amb els teus pares no parlaries”.
El programa Mentora, impulsat per la Fundació Bofill en col·laboració amb més de 40 entitats i 45 municipis de Catalunya, busca reduir l’abandonament escolar prematur, que encara afecta prop del 14% dels joves catalans.
