Un cotxe queda bolcat en caure per un terraplè a Sils
La persona que viatjava dins del vehicle ha quedat atrapada i ha estat excarcerada pels Bombers
Un vehicle ha caigut per un terraplè d’un metre d’alçada i ha quedat bolcat aquest matí a Sils. L’avís de l’accident s’ha rebut a les deu del matí. A dins hi viatjava una persona, que ha quedat atrapada i ha hagut de ser excarcerada pels Bombers.
Tres dotacions del cos han treballat per alliberar-la, ja que es trobava atrapada mecànicament dins del vehicle, tot i estar conscient. Després de ser rescatada, ha estat atesa pels efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Al lloc també s’hi han desplaçat patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Sils, que han col·laborat en la gestió de l’incident i en la regulació del trànsit mentre durava l’actuació dels serveis d’emergència.
