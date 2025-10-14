Intervenen 28,5 quilos de marihuana en un domicili de Lloret
Els Mossos també hi van trobar 11.800 euros en efectiu i una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica
Els Mossos d’Esquadra han intervingut 28,5 quilos de marihuana en un domicili del carrer Versalles de Lloret de Mar, on també hi van trobar 11.825 euros en efectiu i una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica.
L’entrada es va fer el 9 d’octubre, després d’una investigació policial que va començar en detectar-se un consum elèctric molt superior al normal a l’habitatge. Quan els agents hi van accedir, van localitzar dos homes, de 27 i 35 anys, que van ser detinguts com a responsables del cultiu. Segons els Mossos, el valor de la marihuana comissada s’estima en 51.000 euros, mentre que la defraudació elèctrica ascendeix a 24.500 euros. Els dos arrestats van passar a disposició judicial i han ingressat a presó.
