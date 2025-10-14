Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intervenen 28,5 quilos de marihuana en un domicili de Lloret

Els Mossos també hi van trobar 11.800 euros en efectiu i una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica

La marihuana intervinguda

La marihuana intervinguda / Mossos d'Esquadra

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Lloret de Mar

Els Mossos d’Esquadra han intervingut 28,5 quilos de marihuana en un domicili del carrer Versalles de Lloret de Mar, on també hi van trobar 11.825 euros en efectiu i una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica.

L’entrada es va fer el 9 d’octubre, després d’una investigació policial que va començar en detectar-se un consum elèctric molt superior al normal a l’habitatge. Quan els agents hi van accedir, van localitzar dos homes, de 27 i 35 anys, que van ser detinguts com a responsables del cultiu. Segons els Mossos, el valor de la marihuana comissada s’estima en 51.000 euros, mentre que la defraudació elèctrica ascendeix a 24.500 euros. Els dos arrestats van passar a disposició judicial i han ingressat a presó.

