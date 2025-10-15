Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident de trànsit per la irrupció d’un senglar a Amer

El conductor d'un cotxe ha resultat il·lès

Una ambulància del SEM / SEM

Eva Batlle

Amer

Un cotxe va patir un accident de trànsit aquest dimarts, poc després de les onze de la nit, a causa de la irrupció d’un senglar a la carretera C-63, al seu pas per Amer.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar els Bombers de la Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra.

En arribar-hi, els equips d’emergència van comprovar que el conductor no havia resultat ferit, tot i que es trobava molt espantat per l’incident, segons han informat els Bombers.

Després de garantir la seguretat a la via i restablir la normalitat del trànsit, el servei es va donar per finalitzat.

Pel que fa al senglar, segons els Bombers, no se’n té notícia.

