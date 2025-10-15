Una baralla després d'una festa a Sils deixa dos policies ferits i un arrestat
El grup havia intentat allargar la celebració en un aparcament d’un restaurant, amb música alta i provocant incidents
Una baralla va acabar aquest diumenge amb dos agents de la Policia Local de Sils ferits i un detingut.
Cap a dos quarts d’onze del matí, el cos policial va rebre un avís d’un restaurant situat a peu de l’N-II a Mallorquines, on s’havia desfermat una baralla entre un grup de persones. El grup, que havia tornat d’una festa Hardcore en una discoteca propera, tenia posada la música molt alta, causava molèsties i, a més, consumia begudes alcohòliques i havia generat problemes amb el pagament al local.
Arran de l’avís, una patrulla de la Policia Local es va desplaçar fins a la zona i va trobar dos dels homes barallant-se. Els agents van intentar separar-los, però un dels implicats va agredir-los. Davant d’aquesta situació, els agents van demanar reforços, i es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra, així com de la Policia de Vidreres i la de Caldes de Malavella.
Finalment, els agents de Sils van detenir l’agressor. Durant la intervenció, els dos policies van resultar ferits: un a un ull i l’altre a una cama. Ambdós van requerir assistència mèdica al CAP de Sils i, posteriorment, van poder reprendre les seves tasques, segons fonts del cos policial.
L’arrestat, de 40 anys, ha estat acusat de presumpte delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat. Formava part del grup que, després de la festa a la discoteca, va decidir continuar la seva celebració particular a l’aparcament del restaurant, provocant els incidents que van derivar en la intervenció policial.
