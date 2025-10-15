La UdG analitzarà les dades de comportament turístic de Tossa de Mar
L'objectiu és donar eines de planificació i gestió a l'ajuntament
L'Ajuntament de Tossa de Mar i la Universitat de Girona (UdG) han signat un conveni per tal que un equip de recerca analitzi les dades de comportament turístic dels visitants al municipi. Per fer-ho, el consistori donarà imatges captades per les càmeres de vigilància que hi ha repartides per tot el poble però preservant l'anonimat de les persones per complir amb la normativa de protecció de dades. En base a les imatges, el grup de recerca universitari crearà eines de planificació i gestió turística per tal que el municipi les apliqui. La idea és convertir Tossa de Mar en una destinació turística més sostenible.
El conveni permetrà que els membres de l'Institut Superior d'Estudis Turístics (INSETUR) rebi els vídeos de les càmeres de vigilància amb un format compatible. A partir d'aquí, es manté que la propietat de les imatges serà exclusivament de l'Ajuntament de Tossa de Mar i que l'INSETUR podrà fer-les servir amb finalitats de recerca i acadèmiques. A més, les actuacions que es facin seran respectant la privacitat de les persones i sota la supervisió del Comitè d'Ètica i Bioseguretat de la Informació de la UdG.
A més, el conveni preveu la creació d'un laboratori permanent que estudiarà el comportament que tenen els turistes que visiten Tossa de Mar per tal que el municipi sigui un referent en la gestió de fluxos turístics. També hi haurà una comissió de seguiment amb membres de la universitat i del consistori que treballaran per proposar línies de recerca i avaluar els resultats de les investigacions engegades. El conveni té una durada de quatre anys que es poden prorrogar.
