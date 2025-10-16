El nou govern de Santa Coloma de Farners aprova el cartipàs amb cinc tinences d'alcaldia
L'alcalde assumeix Governació i Serveis Municipals, Ousman Jangana al capdavant de la CUP serà delegat de Ciutadania, i Joan Casalprim Cultura, Educació i Llengua
El nou govern de Santa Coloma de Farners (ISC-IdSelva-CUP-ERC) després de la moció de censura el mes passat que va treure l'alcaldia a Junts, ha aprovat el nou cartipàs amb Pep Prat a l'alcaldia i assumint les àrees de Governació i Serveis Municipals. Hi haurà cinc tinences d'alcaldia, dues per a la CUP, dues per a ERC i una per a ISC-IdSelva.
La primera tinença d'alcaldia és per a Ousman Jangana (CUP-Amunt), la segona per a ERC amb Joan Casalprim, i una tercera per a Carlos Asensio d'ISC-IdSelva. La quarta tinença d'alcaldia ha estat per a Fiona Puigdemont (CUP-Amunt), i la cinquena per a Mireia MItjavila d'ERC-AM.
Ousman Jangana serà delegat de Ciutadania que incorpora tasques com el foment i gestió del lloguer social, la igualtat i la lluita contra les discriminacions, benestar social i atenció a les famílies, polítiques per a la tercera edat, en matèria d'immigració i acollida i participació ciutadana.
La CUP portarà Medi Ambient, Salut i Benestar Animal (Fiona Puigdemont), Urbanisme (David Ortega) i Promoció Econòmica (Albert Teixidor).
ERC, per la seva banda, assumeix Cultura, Educació i Llengua (Joan Casalprim), Hisenda (Mireia Mitjavila) i Esports (Robert Roca).
ISC-IdSelva, portarà Governació amb Eva Carrasco com a delegada amb la gestió de Policia Local, coordinació amb altres cossos de Policia, protecció civil, emergències i altres matèries de seguretat ciutadana. Turisme, Promoció de la Ciutat i Joventut (Gemma Coll), Obres i Serveis Municipals (Carlos Asensio) i Pep Prat que també tindrà Governació i Serveis Municipals, a banda d'alcaldia.
L'alcalde va obrir la sessió manifestant la voluntat que "la sala de plens sigui participativa, i convidar-vos que assistiu a aquests plens ordinaris i extraordinaris".
Un dels canvis que va destacar l'alcalde és prendre les decisions en Junta de Govern Local en comptes de decrets d'alcaldia.
L'exalcaldessa i ara regidora, Carme Salamaña, va felicitar l'assumpció de les noves tasques als regidors i va manifestar que "esperem que estigueu al nivell del que marca la ciutadania i que e no es puguin repetir els greus errors del passat quan estaven a l'oposició".
Junts i PSC van criticar que se'ls impedeix l'accés a tots els regidors a les comissions informatives. Salamaña demana que els regidors tinguin el dret d'assistir-hi i tenir la informació de primera mà.
En un estira i arronsa entre govern i oposició, el govern defensa que es vol actuar amb transparència, mentre els ara membres de l'oposició consideren que estan fent el contrari retallant drets.
