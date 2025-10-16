Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nou govern de Santa Coloma de Farners aprova el cartipàs amb cinc tinences d'alcaldia

L'alcalde assumeix Governació i Serveis Municipals, Ousman Jangana al capdavant de la CUP serà delegat de Ciutadania, i Joan Casalprim Cultura, Educació i Llengua

Pep Prat agafa la vara d'alcalde de Santa Coloma de Farners després de guanyar la moció de censura.

Pep Prat agafa la vara d'alcalde de Santa Coloma de Farners després de guanyar la moció de censura. / ACN

Redacció

Redacció

Santa Coloma de Farners

El nou govern de Santa Coloma de Farners (ISC-IdSelva-CUP-ERC) després de la moció de censura el mes passat que va treure l'alcaldia a Junts, ha aprovat el nou cartipàs amb Pep Prat a l'alcaldia i assumint les àrees de Governació i Serveis Municipals. Hi haurà cinc tinences d'alcaldia, dues per a la CUP, dues per a ERC i una per a ISC-IdSelva.

La primera tinença d'alcaldia és per a Ousman Jangana (CUP-Amunt), la segona per a ERC amb Joan Casalprim, i una tercera per a Carlos Asensio d'ISC-IdSelva. La quarta tinença d'alcaldia ha estat per a Fiona Puigdemont (CUP-Amunt), i la cinquena per a Mireia MItjavila d'ERC-AM.

Ousman Jangana serà delegat de Ciutadania que incorpora tasques com el foment i gestió del lloguer social, la igualtat i la lluita contra les discriminacions, benestar social i atenció a les famílies, polítiques per a la tercera edat, en matèria d'immigració i acollida i participació ciutadana.

La CUP portarà Medi Ambient, Salut i Benestar Animal (Fiona Puigdemont), Urbanisme (David Ortega) i Promoció Econòmica (Albert Teixidor).

ERC, per la seva banda, assumeix Cultura, Educació i Llengua (Joan Casalprim), Hisenda (Mireia Mitjavila) i Esports (Robert Roca).

ISC-IdSelva, portarà Governació amb Eva Carrasco com a delegada amb la gestió de Policia Local, coordinació amb altres cossos de Policia, protecció civil, emergències i altres matèries de seguretat ciutadana. Turisme, Promoció de la Ciutat i Joventut (Gemma Coll), Obres i Serveis Municipals (Carlos Asensio) i Pep Prat que també tindrà Governació i Serveis Municipals, a banda d'alcaldia.

L'alcalde va obrir la sessió manifestant la voluntat que "la sala de plens sigui participativa, i convidar-vos que assistiu a aquests plens ordinaris i extraordinaris".

Un dels canvis que va destacar l'alcalde és prendre les decisions en Junta de Govern Local en comptes de decrets d'alcaldia.

L'exalcaldessa i ara regidora, Carme Salamaña, va felicitar l'assumpció de les noves tasques als regidors i va manifestar que "esperem que estigueu al nivell del que marca la ciutadania i que e no es puguin repetir els greus errors del passat quan estaven a l'oposició".

Junts i PSC van criticar que se'ls impedeix l'accés a tots els regidors a les comissions informatives. Salamaña demana que els regidors tinguin el dret d'assistir-hi i tenir la informació de primera mà.

En un estira i arronsa entre govern i oposició, el govern defensa que es vol actuar amb transparència, mentre els ara membres de l'oposició consideren que estan fent el contrari retallant drets.

TEMES

