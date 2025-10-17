Agressió homòfoba a Arbúcies: un menor colpeja el responsable d'un bar cridant "marica de merda"
La Policia Local intervé i el menor queda investigat per un delicte d'odi i lesions
La Policia Local d’Arbúcies va intervenir aquest dijous davant d'una agressió homòfoba i va detenir un menor d’edat pels fets. L’incident va tenir lloc poc després de les set del vespre en una cafeteria-bar del carrer Francesc Camprodon.
Segons els testimonis, un jove colpejava el responsable del local mentre cridava insults com “marica de merda” o “maricó, fill de puta”, entre d’altres. Els agents es van personar al lloc i van comprovar que un menor de 17 anys estava agredint l’home, que es trobava a terra.
El menor va quedar com a investigat per un delicte d’odi contra el col·lectiu LGTBI+ i un delicte de lesions. Pel que fa a la víctima, el responsable del local que té uns 50 anys, va patir lesions lleus, segons fonts properes als fets. Les causes de l’agressió encara no estan clares, ja que ambdós implicats han donat versions diferents.
L’investigat compareixerà davant de la Fiscalia de Menors de Girona. En relació amb els fets, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha afirmat a aquest diari que “l’Ajuntament d’Arbúcies i la Policia Local han fet la seva feina: s’ha atès la víctima i recollit la denúncia. Ara toca al sistema judicial fer la seva feina”.
