Alcalde de Blanes: "Són deu anys sense pagar ni una subvenció de l'ordenança Impulsa i s'ha de regularitzar"
L'equip de govern ha aprovat una modificació de crèdit de 700.000 euros per posar ordre
L'equip de govern de Blanes va aprovar ahir una modificació de crèdit de 700.000 euros al pressupost municipal. El motiu, a les crítiques de l'oposició, que ha portat a haver de buscar recursos, segons va exposar l'alcalde, Jordi Hernández, és que "són deu anys sense pagar ni una subvenció d'aqueta ordenança Impulsa i això s'ha de regularitzar". Es tracta de l'ordenança de l'impuls a l'activitat econòmica i foment d'activitats d'interès públic vigent des del febrer de 2015.
Durant el ple es va exposar que "d'acord amb l'informe de la interventora s'ha de procedir a l'atorgament de les subvencions derivades d'aquesta ordenança durant els deu anys de la seva vigència, i en el pressupost del 2025 no hi ha crèdit suficient", deia l'alcalde.
Per això, s'ha suplementat la partida de Mesures de Foment Ampliable amb càrrec al romanent de tresoreria per "regular una situació que s'ha anat acumulant al llarg de més de deu anys". Segons es va informar, només el 2025, sumen 335.000 euros.
Des del Bloc En Comú Podem, Jordi Urgell va manifestar l'abstenció perquè entenen que la xifra dels 700.000 euros "és un número posat de manera aleatòria", no és exacte i s'hauran d'anar fent modificacions a mesura que es vagin resolent els informes.
Des d'ERC, per la seva banda, Àngel Canosa, va criticar la gestió del pressupost i que a la partida que se suplementava figurés un euro al pressupost del 2025 en un intent de quadrar el pressupost "dient que tindrieu més ingressos i vau amagar despeses reals".
L'alcalde va deixar clar que han de posar "ordre" perquè són deu anys sense pagar les subvencions.
