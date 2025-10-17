Blanes crea una taxa per controlar les empreses que es gestionen les deixalles
El govern impulsa la desconnexió del servei municipal, però estableix 100 euros l'any per assegurar-se que és correcte
La modificació de les ordenances fiscals s'aproven sense increments, excepte preus públics, i crítiques de part de l'oposició perquè hi ha menys ajudes
L’Ajuntament de Blanes ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals i Preus Públics 2026 que incorpora una taxa de 100 euros després que diverses activitats, empreses, s'hagin desconnectat del servei de recollida de deixalles municipals i facin una pròpia gestió. Ha generat l'entrada de 331 tones menys a l'abocador i s'espera incrementar les desconnexions. La taxa servirà per al control. El govern no incrementa taxes i impostos, però sí amb l'IPC alguns preus públics per serveis que es donen. Algunes formacions a l'oposició com la CUP i ERC van apuntar que no s'incrementaven, però hi havia menys bonificacions.
La modificació de les ordenances fiscals es van aprovar ahir en un ple extraordinari amb els vots de l'equip de govern (PSC, JxB, Grup Blanes i Blanes Si), així com l’abstenció de BECP; i els vots en contra de la resta de grups (ERC, PP, VOX i CUP).
S'incorpora la taxa nova després que s'hagi establert que diverses activitats es gestionaran les escombraries. Tenen un sistema propi o contracten una empresa privada per gestionar les seves deixalles. Aquesta taxa no és per pagar la recollida (ja que aquestes activitats no fan servir el servei municipal), sinó que serveix per cobrir el cost del control i seguiment que fa l’Ajuntament per assegurar-se que aquestes activitats gestionen correctament els seus residus —per exemple, que no els aboquen de manera incorrecta o els barregen amb els municipals.
Tot i que al ple no es va entrar a detallar el canvi, el regidor de Serveis Municipals, Javi López, va explicar que la taxa anual de cent euros són per als tràmits administratius de control de gestió de les activitats desconnectades. Si la feina que genera és major, en un futur s'incrementaria, va dir. I va remarcar que el més important "ha estat desconnectar aquestes activitats que eren problemàtiques i que gràcies a la desconnexió s'han portat 331 tones menys a l'abocador". Segons el regidor, serà un estalvi econòmic efectiu.
De moment es tractaria d'una desena de càmpings, però s'espera en un futur que altres empreses puguin optar per aquesta fórmula.
Jordi Urgell, de BECP, va qüestionar que amb la taxa es pugui cobrir el cost de controlar ara mateix entre deu i dotze càmpings, i menys si es pretén que a partir de l'any vinent hi hagi 200 desconnexions més, va dir. També va apuntar que caldria una informe d'impacte econòmic i d'altres dades com el reciclatge.
La resta de les ordenances, l'únic increment és l’actualització de l’IPC en diversos preus públics per cobrir el cost.
Un dels canvis a les ordenances que va defensar l'alcalde és la simplificació en tràmits per al contribuent.
Per exemple, a l’IBI, l’Impost de Béns Immobles, simplifica la bonificació per a les famílies nombroses per evitar que hagin de presentar tanta documentació, que ara s’obtindrà directament a través de les dades del cadastre. D’aquesta manera, l’any vinent les famílies nombroses tindran dret a una bonificació del 60% de la quota íntegra de l’IBI, sempre que sumant el valor cadastral de totes les finques a nom dels membres de la unitat familiar sigui inferior a 36.000 € i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
Respecte l’Impost de Vehicles, es vol promoure l’eficiència energètica. Per això, els vehicles històrics o aquells amb data de fabricació anterior a l’1 de gener del 2000, i que ho hagin sol·licitat abans de l’1 de gener de 2026, es mantindrà la bonificació del 100% que hi havia fins ara, però ja no hi haurà aquest avantatge per aquests tipus de cotxes a partir d’ara. Pel que fa a les bonificacions dels vehicles híbrids i/o elèctrics, la bonificació serà del 50% durant quatre anys des de la data de la primera matriculació.
Altres millores que destaca el govern, són les introduïdes que tenen a veure amb l’ICIO, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost aquelles obres de reforma o millora d’habitatges per a la supressió de barreres arquitectòniques o la millora de l’accessibilitat als edificis de les persones amb discapacitats que afectin la seva mobilitat.
El regidor de la CUP, Carles Estríngana, va manifestar que "entenem que l'ajuntament necessita ingressar de totes bandes, s'han retirat algunes bonificacions" i Àngel Canosa, en la mateixa línia va dir "si no podem ingressar més, doncs ajudarem menys" apuntant que s'havien reduït ajudes.
L'alcalde va defensar que s'estaven analitzant i organitzant les ajudes que s'atorguen.
VOX i PP van criticar les ordenances i van defensar que hi hauria d'haver una rebaixa.
Lluita contra la soledat
A les taxes per serveis relacionats amb la tinença d’animals domèstics, s’ha introduït la novetat que les persones majors de 65 anys que no convisquin amb cap persona menor de 65 anys no pagaran aquesta taxa. La mesura, per promoure la lluita contra la soledat no desitjada, preveu que l’exempció només s’apliqui amb un límit màxim de quatre animals domèstics per domicili, ja que a partir de cinc ja es considera un nucli zoològic.
