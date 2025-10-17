Robatori exprés a Blanes: tres encaputxats s’emporten cinc bicicletes d’una botiga-taller
Tres encaputxats van fracturar el vidre de la porta d’accés a cops de mall per entrar-hi
Robatori exprés a Blanes: tres encaputxats es van emportar cinc bicicletes d'alta gamma d’una botiga-taller.
Tres individus encaputxats van assaltar la nit de dimecres una botiga-taller de bicicletes situada al carrer Mas Florit. Els fets van tenir lloc poc abans de la mitjanit, quan els lladres van fracturar el vidre de la porta d’accés a cops de mall per entrar-hi.
L’actuació va ser molt ràpida: en poc més de dos minuts, els tres assaltants van aconseguir endur-se cinc bicicletes d'alta gamma, algunes de les quals eren de clients del mateix establiment. Les van anar carregant en una furgoneta retolada amb el nom d'una empresa de repartiment.
Matrícula canviada
Un ciutadà que va presenciar els fets va alertar la Policia Local de Blanes, que es va desplaçar fins al lloc. Aquest va informar que els lladres haurien fugit amb una furgoneta, de la qual es va facilitar una matrícula. Tanmateix, la investigació policial va determinar que la placa no corresponia al vehicle implicat, sinó a una furgoneta d’Alella sense cap relació amb el robatori.
La Policia Local de Blanes, amb la col·laboració de la de Tordera, va iniciar una recerca de la furgoneta sospitosa, però no se’n va poder localitzar el parador. L’edifici va quedar sota custòdia policial fins a l’arribada dels Mossos d’Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació.
La Policia Científica dels Mossos van realitzar la inspecció ocular i van recollir mostres per a l’anàlisi. De moment, la investigació continua oberta i no s’ha practicat cap detenció, confirmen el cos policial.
