Vidreres crea els Premis de Reconeixement Vidrerenc de l’Any per distingir el talent local
Els guardons per a persones, empreses, entitats o associacions pretenen contribuir al progrés i la projecció del municipi en l'àmbit empresarial, social, cultural i personal
L’Ajuntament de Vidreres ha creat els Premis de Reconeixement Vidrerenc de l’Any per distingir el talent local. Ha aprovat les bases dels Premis, uns guardons que neixen amb la voluntat de valorar públicament les persones, empreses, entitats i associacions que contribueixen al progrés i a la projecció del municipi en els àmbits empresarial, social, cultural i personal.
Els premis volen fomentar l’orgull i l’autoestima col·lectiva dels veïns i veïnes de Vidreres i reconèixer la seva implicació en la vida local.
L’acte de lliurament serà obert a tota la ciutadania i tindrà lloc en un espai emblemàtic del municipi, designat anualment per l’Ajuntament.
Les categories establertes són quatre:
· Vidrerenc/a de l’Any, escollit mitjançant votació popular (online o presencial).
· Trajectòria personal, que reconeix una vida o carrera professional destacada.
· Millor iniciativa empresarial, per a l’aportació més innovadora de l’any.
· Millor iniciativa social o cultural, per a accions o projectes que promoguin els valors socials o culturals de Vidreres.
Cada categoria comptarà amb un guardó institucional en forma de peça artística representativa de Vidreres, que es lliurarà en l’acte públic de proclamació dels guanyadors.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar