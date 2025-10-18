Els Mossos estenen a la Selva interior les oficines de denúncies itinerants que van implantar a pobles de la Garrotxa
Se n'ha obert una a la Cellera de Ter i aviat se'n posarà en marxa una altra a Sant Feliu de Buixalleu
Els Mossos d'Esquadra han començat a estendre a la Selva Interior el model d'oficines itinerants implantat recentment a la Garrotxa. De moment, se n'ha posat en marxa una a la Cellera de Ter i està previst que d'aquí a poques setmanes en comenci a funcionar una altra a Sant Feliu de Buixalleu. D'aquesta manera, els Mossos volen "donar resposta i tenir presència" als pobles de l'interior de la comarca i evitar desplaçaments dels ciutadans a la comissaria de Santa Coloma de Farners. També servirà perquè els agents tinguin "més informació" sobre possibles conflictes als pobles de la zona. A la Cellera, l'oficina es troba just al davant de l'Ajuntament i està previst que obri els dijous, coincidint amb el dia de mercat, en horari de 9 a 13h.
"Quan ens van plantejar la iniciativa, de seguida ens va semblar genial". Són paraules de l'alcaldessa de la Cellera de Ter, Gemma Planellas, després que els Mossos hagin obert una nova oficina al municipi. L'objectiu és recollir denúncies "de poca complexitat" com furts, robatoris a l'interior de vehicle o pèrdues de documentació, però també "tenir presència" al territori, una demanda que, des de fa temps, fan els alcaldes de pobles petits de la Selva Interior.
Però la de la Cellera de Ter no és l'única d'aquestes oficines que està previst obrir a la demarcació. A Sant Feliu de Buixalleu també n'hi haurà una, a falta d'acabar de concretar amb el consistori l'espai que cediran als agents i el dia que hi haurà la policia. Unes oficines que, però, serviran també perquè els agents puguin "rebre informació de qualitat" sobre possibles conflictes o problemes que es generin als pobles.
El sotscap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva interior a Santa Coloma de Farners, Miquel Domínguez, explica que l'objectiu és "ser més pròxim" al ciutadà i confia que les oficines permetran "incrementar la sensació de seguretat dels ciutadans", a banda de fer més fàcil poder interposar una denúncia.
"Aquí les persones ens poden traslladar la inquietud que tinguin i, si és necessari, la tractarem i podrem actuar-hi", assenyala Domínguez. A tall d'exemple, el sotscap destaca alguns grups violents que han anat a festes majors que hi ha a l'estiu a pobles de la comarca i que han generat maldecaps i disturbis als veïns i que, de fet, va generar queixes entre els alcaldes de la zona.
"Segur que apropant-nos al ciutadà, hi ha més possibilitats que aquesta informació flueixi i et vingui algun testimoni a explicar-ho abans que hi hagi un altre problema i podrem actuar", ha remarcat el sotscap de l'ABP de la Selva interior.
Garantir la seguretat
Des de la Cellera de Ter es mostren molt satisfets amb la proposta, ja que "generen una seguretat" que abans no tenien, perquè es feia més complicat veure les patrulles dels Mossos d'Esquadra. Els agents que es destinin a l'oficina de la Cellera treballaran amb els vigilants municipals, amb la voluntat de poder tenir "el màxim d'informació possible" i, si cal, abordar policialment qualsevol conflicte.
Planella ha animat als ciutadans de la Cellera, però també d'Osor, Anglès o altres pobles del voltant a fer ús de l'oficina. "És important que sàpiguen que no és només un lloc on es recullen denúncies, sinó que poden anar-hi a expressar les inquietuds que tinguin", ha remarcat.
Model de la Garrotxa
Les oficines que s'obren a la Selva interior calquen el model que des de fa uns mesos s'està duent a terme a la Garrotxa, on els Mossos tenen aquest servei de manera itinerant a Besalú, les Planes d'Hostoles, Sant Joan les Fonts, Santa Pau i la Vall d'en Bas. Uns pobles escollits partint de dos criteris. Per una banda, aquells més turístics i amb "impacte poblacional" i per l'altra, també aquells que, pel lloc on estan situats, són "cèntrics" amb altres municipis de la rodalia, un criteri, aquest últim que també s'ha tingut en compte a la Cellera.
En el cas de Sant Feliu de Buixalleu, els Mossos han considerat necessari que hi hagi una oficina atenent que es tracta d'un poble especialment allunyat de la comissaria de Santa Coloma de Farners, la que li correspon territorialment i que es troba a uns 35 quilòmetres.
