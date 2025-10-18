Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tossa acull el rodatge d'un documental alemany sobre la Costa Brava

El presentador viatja pel territori reunint-se amb persones que hi viuen i amb visitants d’arreu del món per descobrir-ne les històries i experiències

La sèrie de 90 minuts dedica cada capítol a un destí nou

Un dels moments rodatge a Tossa de Mar

Un dels moments rodatge a Tossa de Mar / Ajuntament de Tossa de Mar

Redacció

Redacció

Tossa de Mar

Tossa de Mar acull el rodatge d'un documenta alemany sobre la Costa Brava. Es tracta d'una sèrie on cada capítol és un nou destí turístic.

La productora alemanya Bavaria Entertainment ha escollit Tossa de Mar com un dels escenaris del documental de viatges «Wunderschön», produït per encàrrec de les cadenes públiques WDR i SWR.

Aquesta sèrie, de 90 minuts de durada per episodi, dedica cada capítol a un nou destí turístic, amb l’objectiu de mostrar-ne la bellesa, la cultura i la vida local. Durant el mes d’octubre, el seu presentador viatja per la Costa Brava, on es reuneix amb persones que hi viuen i amb visitants d’arreu del món per descobrir-ne les històries i experiències.

El rodatge, que s’ha dut a terme entre el 4 i el 13 d’octubre de 2025, ha inclòs diverses localitzacions de la Costa Brava, amb una presència destacada de Tossa de Mar. Mitjançant la Tossa Film Office, l’equip ha enregistrat imatges de la carretera costanera en bicicleta des de Tossa fins a l’ermita de Sant Grau, el Càmping Pola, el Bar de Sant Grau, la Cala Pola, així com l’Aplec de Sant Grau, celebrat el dilluns 13 d’octubre. També s’han filmat escenes a la Vila Vella, un dels indrets més emblemàtics i reconeguts del municipi.

El programa «Wunderschön» pretén promocionar la Costa Brava com un destí turístic atractiu també fora de la temporada alta, mostrant-ne els paisatges naturals, la riquesa cultural i la qualitat de vida local.

El rodatge ha estat coordinat des de la Tossa Film Office encarregada de gestionar i posicionar Tossa de Mar com un destí de referència per a produccions audiovisuals nacionals i internacionals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents