Tossa acull el rodatge d'un documental alemany sobre la Costa Brava
El presentador viatja pel territori reunint-se amb persones que hi viuen i amb visitants d’arreu del món per descobrir-ne les històries i experiències
La sèrie de 90 minuts dedica cada capítol a un destí nou
Tossa de Mar acull el rodatge d'un documenta alemany sobre la Costa Brava. Es tracta d'una sèrie on cada capítol és un nou destí turístic.
La productora alemanya Bavaria Entertainment ha escollit Tossa de Mar com un dels escenaris del documental de viatges «Wunderschön», produït per encàrrec de les cadenes públiques WDR i SWR.
Aquesta sèrie, de 90 minuts de durada per episodi, dedica cada capítol a un nou destí turístic, amb l’objectiu de mostrar-ne la bellesa, la cultura i la vida local. Durant el mes d’octubre, el seu presentador viatja per la Costa Brava, on es reuneix amb persones que hi viuen i amb visitants d’arreu del món per descobrir-ne les històries i experiències.
El rodatge, que s’ha dut a terme entre el 4 i el 13 d’octubre de 2025, ha inclòs diverses localitzacions de la Costa Brava, amb una presència destacada de Tossa de Mar. Mitjançant la Tossa Film Office, l’equip ha enregistrat imatges de la carretera costanera en bicicleta des de Tossa fins a l’ermita de Sant Grau, el Càmping Pola, el Bar de Sant Grau, la Cala Pola, així com l’Aplec de Sant Grau, celebrat el dilluns 13 d’octubre. També s’han filmat escenes a la Vila Vella, un dels indrets més emblemàtics i reconeguts del municipi.
El programa «Wunderschön» pretén promocionar la Costa Brava com un destí turístic atractiu també fora de la temporada alta, mostrant-ne els paisatges naturals, la riquesa cultural i la qualitat de vida local.
El rodatge ha estat coordinat des de la Tossa Film Office encarregada de gestionar i posicionar Tossa de Mar com un destí de referència per a produccions audiovisuals nacionals i internacionals.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025