Un grup d'avis voluntaris de Lloret de Mar identifiquen 25.000 fotografies de l'Arxiu Municipal
Els Amics de l'Arxiu fa 17 anys que es troben setmanalment per descriure famílies, carrers i festes que surten en fotos
Cada divendres des de fa disset anys un grup d’entre 20 i 25 veïns jubilats de Lloret de Mar es reuneix a l’Arxiu Municipal per posar nom a les persones, carrers i festes que surten a fotografies del fons local. Són els Amics de l'Arxiu, un col·lectiu impulsat el 2008 que, a través de la seva memòria i records, han identificat i catalogat unes 25.000 imatges. "Sense la seva aportació, aquesta informació quedaria en l'oblit" explica el coordinador del grup, Xavier Orri. A més del valor arxivístic, l'activitat també té un vessant social. "Tenen un sentiment de pertinença a un grup, se senten acompanyats i que la seva tasca és valuosa" apunta Orri. "És com una família" diu Maria Teresa Casas, una de les participants.
Des de fa més de disset anys que cada divendres, un grup de voluntaris jubilats de Lloret de Mar van a l'Arxiu Municipal per tal d'identificar les fotografies del fons local. L'activitat, que es fa a una sala auxiliar de l'equipament i dura una hora, consisteix a projectar imatges digitalitzades a una pantalla mural, ampliar la foto si és necessari i que els assistents expliquin tota la informació que en tinguin: com es diuen les persones que hi apareixen, quin sobrenom familiar tenen, a quin carrer es troben o quina festivitat s'estava celebrant. "Nosaltres som relativament joves, sense la seva aportació, seria informació que quedaria en l'oblit" explica Xavier Orri, coordinador del grup, que s'encarrega d'anotar amb paper i bolígraf tots els detalls de les sessions, i després entrar-les a les fitxes descriptives digitals de les fotografies de l'arxiu. El grup revisa imatges des de finals del segle XIX fins a l'actualitat cedides a aquesta administració.
Orri assegura que de vegades ha de posar ordre perquè hi ha "tibantor entre uns i altres", perquè uns diuen que és una persona i uns altres una altra. A més, apunta que ocasionalment, "cal parar, perquè volen comentar la jugada" i rememorar moments del passat.
Un espai de companyia
A part del valor arxivístic, l'activitat també té una "funció social". La majoria dels integrants dels Amics de l'Arxiu són jubilats, alguns fins i tot arriben als 90 anys i troben en aquestes sessions un espai de companyia i alhora, una activitat per exercitar la memòria. "Lloret ha crescut molt en els últims anys, i aquest és un punt de trobada on retroben la gent tota la vida", diu Orri.
Hi coincideix una de les integrants, la Maria Teresa Casas Colomé, que va descobrir aquesta activitat quan amb la seva germana van anar a una exposició, fa quinze anys. "Quasi tothom és del poble, i clar, any més, any menys, tots ens coneixem. És com una família", assegura. A més, fa valdre la seva tasca: "Jo vaig néixer el 1940 i he vist el canvi que ha fet Lloret. Aquí hi ha molt per explicar" apunta. Si poden, miren de no faltar cap dia: "Si no és per coses urgents, el metge ja sap que aquella hora no em poden posar visites".
"Ho fem perquè ens agrada"
Justament "l'ambient" és el que més agrada de les trobades a Jordi Bonet Puig, que va començar a assistir a les trobades fa gairebé deu anys. "Aprens coses, veus fotografies que no havies vist mai i, a més, pots aportar-hi el que tens a casa", explica. Ell mateix ha lliurat a l’arxiu part del seu fons familiar: fotos dels seus pares i fins i tot pel·lícules antigues. "Vaig venir el primer dia i vaig dir: això em va bé. I ja m'hi he quedat", afegeix.
Una altra de les participants, Cristina Monfulleda Vindual recorda els més veterans que ja no hi són: "Hi havia gent amb molta edat, però amb una lucidesa increïble i amb records molt valuosos. La seva aportació ha estat un reconeixement per a tots".
Malgrat això, no donen importància a la feina que fan i ho senten com un 'hobby'. "Ho fem perquè ens agrada, però si això pot ajudar algú en una recerca o treball, fantàstic", afegeix Monfulleda.
Les 'celebrations'
La bona relació del grup també ha portat que a part de documentar les fotografies, també hi hagi moments de celebració. "Quan és festa major o hi ha un aniversari, sempre fem un petit piscolabis, que ells bategen com una 'celebration'", explica el coordinador.
Els Amics de l'Arxiu va començar la seva activitat a mitjans de l'any 2008 amb un grup de 8 persones. Amb el temps, ha anat creixent i en el millor moment del grup, fa uns deu anys, hi participaven gairebé unes 40 persones. Actualment, el grup ronda els 20 o 25 participants.
