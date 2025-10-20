Blanes reconeix a MªRosa Vidal Capdevila la seva tasca pedagògica durant més de 50 anys a Blanes
Ha estat la guanyadora de la segona edició del Premi Àurea Maresa que reconeix la trajectòria de persones de més de 65 anys que hagin destacar per la seva implicació i dedicació tant social com comunitària
Ma Rosa Vidal Capdevila ha guanyat guanya la segona edició del Premi Àuria Maresa per la seva tasca pedagògica durant més de 50 anys a Blanes. Divendres es va entregar el guardó en un acte a la sala de plens de l'Ajuntament. A l’edició del 2024 va ser una de les quatre candidates.
Des de l'Ajuntament de Blanes han explicat que la guardonada va portar a terme la tasca pedagògica, en els seus inicis, "en un context històric d’una gran pobresa cultural, dedicant-se a ensenyar música de manera totalment altruista a més de 200 nens i nenes que van aprendre entre altres matèries solfeig, cant coral i flauta dolça, entre d’altres". També els inculcava que tinguessin accés a conèixer la cultura catalana, així com altres valors que Maria Rosa Vidal els va transmetre amb la determinació que sempre l’ha caracteritzada, però també amb una gran sensibilitat, guiada pel seu gran instint pedagògic.
L’objectiu del Premi Àuria Maresa és reconèixer la trajectòria de persones de més de 65 anys que hagin destacat per la seva implicació i dedicació tant social com comunitària. L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, es va encarregar de fer públic el veredicte i lliurar el reconeixement en forma de trofeu a Maria Rosa Vidal Capdevila, qui va agrair haver estat escollida per aquest mèrit.
Per entregar el reconeixement l’alcalde li va demanar a Jaume Sagrera, guanyador del I Premi Àuria Maresa que va encetar la seva singladura l’any passat, que s’encarregués d’aquesta tasca.
El jurat ha escollit Maria Rosa Vidal Capdevila a l’haver valorat "de manera especial la tasca pedagògica per a la comunitat de Blanes, així com també la seva contribució de manera decisiva per elevar el nivell cultural de la vila. Ha dedicat més de 50 anys de la seva vida al món del cant coral".
La seva trajectòria es va iniciar a finals dels anys 60, quan donava classes de música i cant coral al Parvulari El Viana, un centre amb l’esperit Decroylà i Montessori, impartint-ho amb música activa: ritmes, instruments i cant. Més tard, durant 20 anys –entre 19771 i 1991- va fundar i dirigir la Coral Infantil Veus Blanques. A través d’aquesta formació més de 200 nens i nenes van aprendre i cantar un repertori molt variat de música tradicional catalana, sacra i d’arreu del món.
Mètode innnovador
El seu mètode innovador consistia en què els nois i noies aprenien amb la pràctica, a partir dels projectes que es proposaven. Durant aquest període, el juliol de l’any 1988, va fundar la Coral Mar Blava, i durant més de 40 anys es va encarregar de preparar els nenes i nenes que havien d’interpretar el tradicional ‘Cant de l’Àngel’ els diumenges de pasqua, amb motiu de la Processó del Ressuscitat. La seva dedicació al món de la música va perdurar encara durant 10 anys més: des del 2008 i fins al 2018 va dirigir la Coral Jubilate, emmarcada al Casal Cívic i Comunitari Benet Ribas.
