La comissaria dels Mossos de Blanes celebra 30 anys
Centenars de persones van gaudir de jocs, curses i activitats al voltant de l'equipament policial
DdG
Blanes va viure dissabte una celebració per commemorar els 30 anys de la inauguració de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, l'anomenada Àrea Bàsica Policial (ABP) de la Selva Litoral. L’esdeveniment, pensat sobretot per a infants, però amb activitats per a tots, va omplir de vida els voltants de la comissaria, al barri d’Els Pavos.
La festa va ocupar el carrer principal d’accés a la comissaria, la plaça del Poble Sahrauí i l’esplanada adjacent, on antigament hi havia els barracons de l’Escola Pinya de Rosa. Centenars de persones van participar al llarg del matí, en un ambient lúdic molt diferent de l’acte institucional de l'1 de novembre de 1995.
L’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va lliurar els premis del Cross Escolar, una de les activitats principals de la jornada. L’acompanyaven l’inspector i el sotsinspector de l’ABP de Blanes, Daniel López i David Cabrinety, i l’alcalde de Tossa i president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals. També van assistir la cap de la Regió Policial de Girona, comissària Sílvia Catà, i el sotsinspector de la Policia Local de Blanes, Àlex Meléndez, que van intercanviar impressions sobre la tasca conjunta dels dos cossos a la ciutat, informa l'ajuntament en un comunicat.
El Cross Escolar, organitzat pel Club Esportiu de Mossos d’Esquadra amb el suport del Consell Comarcal, va reunir una setantena d’escolars de Blanes, Lloret i Tossa.
La festa, organitzada pels mateixos agents de l’ABP amb el suport de la Policia Local, Protecció Civil i l’Ajuntament de Blanes, va oferir activitats per a tots els gustos. Al carrer, els assistents van poder veure unitats policials i vehicles d’emergència: Trànsit, ARRO, Centre de Comandament Avançat, Unitat Canina, drons, Bombers i SEM, entre altres activitats.
La celebració continuarà dissabte vinent, 25 d’octubre, amb una neteja del fons marí a la platja de Sa Palomera, organitzada pel Club Esportiu del Cos dels Mossos d’Esquadra i el Club de Submarinisme BLANES-SUB, amb el suport de l’Ajuntament.
