Junts, ERC i Tots per Lloret critiquen que les pilones al passeig generen problemes als veïns
Demanen aturar el seu ús fins que hi hagi un pla de mobilitat i un procés de participació ciutadana
L'oposició de Lloret de Mar (Junts per Lloret, Tots per Lloret i ERC Lloret) de forma conjunta denuncia la "manca de planificació i consens en la instal·lació de pilones al passeig de Mar". Després d'una reunió amb veïns del nucli antic critiquen que els residents tenen molts dubtes i problemes perquè el govern ha posat en marxa la mesura sense "garantir solucions reals als problemes de mobilitat que arrossega el municipi des de fa anys". Demanen aturar el seu ús fins que hi hagi un pla de mobilitat i un procés de participació ciutadana.
Segons els grups, "molts residents continuen sense saber com podran accedir als seus domicilis, especialment aquells que no disposen de gual" i en un comunicat emès pels grups, l'alcalde diuen que els respon que “si algú té un problema, que truqui a la policia”. Per les tres formacions, això és una "greu falta de sensibilitat i previsió".
Els grups recorden que no s’ha previst cap sistema d’interfonia o assistència immediata per resoldre incidències, la qual cosa pot generar problemes de seguretat i convivència.
A més, lamenten la desconnexió amb el teixit econòmic local, ja que l’equip de govern no ha mantingut cap diàleg amb els gremis d’hostaleria, comerciants, restauració o transport per valorar l’impacte de les restriccions de trànsit al passeig.
“Lloret viu del turisme, i qualsevol mesura que limiti la mobilitat hauria de ser fruit d’un consens
ampli entre Ajuntament, empresaris i veïns”, assenyalen.
Les tres formacions consideren que el projecte no garanteix la mobilitat interna ni ofereix canals directes de comunicació amb els responsables municipals, fet que contradiu les declaracions públiques del govern local. “És fals afirmar que el projecte garanteix la mobilitat dels residents”, han destacat.
Junts Lloret, Tots per Lloret i ERC Lloret coincideixen que aquesta actuació hauria pogut ser una oportunitat per replantejar el model de mobilitat del municipi i no pas una decisió improvisada que genera més confusió que beneficis. En aquest sentit, reclamen una planificació global i participativa que inclogui veïns, hotelers, restauradors, comerciants i professionals del sector turístic abans de prendre decisions que afectin la vida quotidiana i l’activitat econòmica del poble.
A més, plantegen propostes:
- Impulsar la variant de Lloret, amb la Generalitat i la Diputació, per
- descongestionar els accessos i derivar el trànsit de pas fora del nucli urbà.
- Implementar el projecte BRCat (Bus Ràpid) al corredor Blanes–Lloret– Tossa, millorant la connexió amb transport públic, projecte aprovat amb fons Next Generation, al mes de març de l’any 2022 i que el dia d'avui encara està pendent d’execució
- Actualitzar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) amb actuacions de baix cost i alt impacte (aparcaments dissuasius, carrils bici segurs, reordenació de càrrega i descàrrega, etc.).
- Incorporar sistemes intel·ligents de trànsit i interfonia 24 h en qualsevol control d’accés amb pilones, per garantir seguretat i accessibilitat.
Finalment, Junts Lloret, Tots per Lloret i ERC Lloret demanen aturar l’execució immediata del projecte fins que no hi hagi un pla complet de mobilitat, un procés real de participació ciutadana, i la garantia d'accessibilitat i seguretat per a tots els veïns.
“Lloret necessita solucions estructurals i coordinades", han afirmat conjuntament els tres grups municipals.
Les pilones es van instal·lar per poder tancar el passeig quan és necessari.
