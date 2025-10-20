Liciten la reforma integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar
S'invertirà 500.000 euros per a reformes de l'equipament i millora de la imatge
Lloret de Mar portarà a terme una millora integral de l'estació d'autobusos per modernitzar l'equipament, millorar-ne el funcionament i reforçar la imatge a l'entrada del muncipi. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà més de 500.000 euros.
S'ha portat a terme la licitació i es preveu que les obres comencin a la primavera.
Les actuacions previstes inclouen la reparació del paviment de la zona de sortida i en diferents punts de la plataforma; la reparació de la coberta de l'edifici; reforma dels lavabos; millora del mobiliari urbà, amb nous bancs i papereres; instal·lació de suports per a aparcar bicicletes o millora de la imatge corporativa, entre altres.
L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha remarcat que “l’estació d’autobusos és una de les principals portes d’entrada al municipi" i afegeix que "aquesta inversió permetrà millorar-ne la imatge i l’eficiència, reforçant la qualitat dels serveis que oferim a residents i visitants i continuar treballant per potenciar una mobilitat sostenible”.
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes