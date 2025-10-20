Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Liciten la reforma integral de l'estació d'autobusos de Lloret de Mar

S'invertirà 500.000 euros per a reformes de l'equipament i millora de la imatge

L'estació d'autobusos de Lloret de Mar, en una imatge d'arxiu.

L'estació d'autobusos de Lloret de Mar, en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar portarà a terme una millora integral de l'estació d'autobusos per modernitzar l'equipament, millorar-ne el funcionament i reforçar la imatge a l'entrada del muncipi. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà més de 500.000 euros.

S'ha portat a terme la licitació i es preveu que les obres comencin a la primavera.

Les actuacions previstes inclouen la reparació del paviment de la zona de sortida i en diferents punts de la plataforma; la reparació de la coberta de l'edifici; reforma dels lavabos; millora del mobiliari urbà, amb nous bancs i papereres; instal·lació de suports per a aparcar bicicletes o millora de la imatge corporativa, entre altres.

L’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha remarcat que “l’estació d’autobusos és una de les principals portes d’entrada al municipi" i afegeix que "aquesta inversió permetrà millorar-ne la imatge i l’eficiència, reforçant la qualitat dels serveis que oferim a residents i visitants i continuar treballant per potenciar una mobilitat sostenible”.

