El nou centre de dia de Vidreres obrirà amb 25 places per a persones grans amb dependència

El servei es finançarà amb prop de 300.000 euros anuals i estarà gestionat per una entitat pública vinculada a la Diputació de Girona

El nou centre de dia de Vidreres.

El nou centre de dia de Vidreres. / Ajuntament de Vidreres

Tony Di Marino

Vidreres

El nou Centre de Serveis d’Atenció Integral a la Gent Gran d’Àmbit Rural (SAIAR) de Vidreres entrarà en funcionament properament amb gestió pública i una capacitat total de 25 places, 20 de públiques i 5 de privades. L’equipament oferirà acolliment, manutenció, fisioteràpia, infermeria, estimulació cognitiva i activitats per a la promoció de l’autonomia personal.

L’Ajuntament ha aprovat en el ple d’octubre tres punts clau vinculats al funcionament del nou servei. El primer és l’encàrrec de gestió a Sumar, una entitat de capital íntegrament públic participada per la Diputació de Girona i diversos ajuntaments, entre ells el de Vidreres. L’empresa actuarà com a mitjà propi del consistori i s’encarregarà de la gestió integral del centre. També es va aprovar una modificació puntual del reglament de funcionament per adaptar-lo al nou model de gestió i al marc legal vigent, i l’ordenança fiscal que regula les taxes d’utilització, amb l’objectiu de garantir l’equilibri econòmic del servei i cobrir-ne el cost real.

Segons l’informe tècnic-econòmic municipal, el cost total anual del servei és de 299.200,47 euros, dels quals 264.200,47 euros corresponen a la gestió de Sumar i 35.000 euros a despeses municipals de manteniment, neteja i subministraments. Els ingressos provenen principalment de l’aportació del Departament de Drets Socials de la Generalitat i de les quotes dels usuaris.

«Tu decideixes com vols envellir»

L’Ajuntament de Vidreres, com a titular del servei, mantindrà la inspecció i supervisió del centre, i assumirà les inversions i el manteniment de l’edifici. Sumar, per la seva banda, gestionarà el dia a dia del servei, el personal, la comptabilitat i la coordinació tècnica, garantint la qualitat assistencial i la proximitat en l’atenció a la ciutadania gran del municipi. El model d’atenció seguirà el programa «Tu decideixes com vols envellir», desenvolupat per Sumar, basat en l’atenció centrada en la persona i en la promoció de l’autonomia i la convivència.

