Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Persecució per l'AP-7 de dos lladres que havien robat a un conductor que dormia en una àrea de servei de Riudellots

Els Mossos van interceptar el cotxe després d’una fugida temerària de més de 50 quilòmetres, des del Gironès fins a Llinars del Vallès

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Eva Batlle

Riudellots de la Selva

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 17 d’octubre un home de 56 anys i un menor d’edat després d’una persecució per l’AP-7 que va començar a Riudellots de la Selva i va acabar a Llinars del Vallès. Tots dos estan acusats d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle estacionat en una àrea de servei. A més, al conductor se li imputa un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada a l’àrea de servei del Gironès Sud (punt quilomètric 70,5, en sentit sud), quan una persona que dormia dins del seu cotxe va alertar que li havien trencat una finestra i li havien robat una bossa amb documentació i diners en efectiu.

Conducció temerària

Amb la descripció del vehicle en què van fugir els lladres, les patrulles van iniciar la recerca i poc després van detectar un cotxe sospitós circulant per la mateixa autopista en direcció a Barcelona. Quan els agents van intentar aturar-lo, el conductor va fugir a gran velocitat, canviant de carril de manera sobtada i posant en perill la resta d’usuaris.

La persecució, que es va estendre més de 50 quilòmetres, va acabar a l’àrea de descans del quilòmetre 122 de l’AP-7, a Llinars del Vallès, on els Mossos, amb el suport de dues patrulles més, van aconseguir aturar el vehicle sense incidents.

A l’interior del cotxe, els agents hi van trobar diverses eines que podrien haver estat utilitzades per cometre el robatori: guants, tornavisos, tenalles, cúters, llanternes, tisores i una broca per foradar vidres. També hi havia diners en efectiu, dos telèfons mòbils i les claus d’un altre cotxe, tot plegat sense justificació aparent.

Els dos ocupants van ser detinguts com a presumptes autors del robatori, i el conductor, a més, va ser denunciat per conducció temerària. L’home, que tenia antecedents, va passar a disposició judicial l’endemà al jutjat de guàrdia de Granollers. El menor serà citat per la Fiscalia de Menors quan se’l requereixi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents