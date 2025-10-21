Persecució per l'AP-7 de dos lladres que havien robat a un conductor que dormia en una àrea de servei de Riudellots
Els Mossos van interceptar el cotxe després d’una fugida temerària de més de 50 quilòmetres, des del Gironès fins a Llinars del Vallès
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 17 d’octubre un home de 56 anys i un menor d’edat després d’una persecució per l’AP-7 que va començar a Riudellots de la Selva i va acabar a Llinars del Vallès. Tots dos estan acusats d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle estacionat en una àrea de servei. A més, al conductor se li imputa un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.
Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada a l’àrea de servei del Gironès Sud (punt quilomètric 70,5, en sentit sud), quan una persona que dormia dins del seu cotxe va alertar que li havien trencat una finestra i li havien robat una bossa amb documentació i diners en efectiu.
Conducció temerària
Amb la descripció del vehicle en què van fugir els lladres, les patrulles van iniciar la recerca i poc després van detectar un cotxe sospitós circulant per la mateixa autopista en direcció a Barcelona. Quan els agents van intentar aturar-lo, el conductor va fugir a gran velocitat, canviant de carril de manera sobtada i posant en perill la resta d’usuaris.
La persecució, que es va estendre més de 50 quilòmetres, va acabar a l’àrea de descans del quilòmetre 122 de l’AP-7, a Llinars del Vallès, on els Mossos, amb el suport de dues patrulles més, van aconseguir aturar el vehicle sense incidents.
A l’interior del cotxe, els agents hi van trobar diverses eines que podrien haver estat utilitzades per cometre el robatori: guants, tornavisos, tenalles, cúters, llanternes, tisores i una broca per foradar vidres. També hi havia diners en efectiu, dos telèfons mòbils i les claus d’un altre cotxe, tot plegat sense justificació aparent.
Els dos ocupants van ser detinguts com a presumptes autors del robatori, i el conductor, a més, va ser denunciat per conducció temerària. L’home, que tenia antecedents, va passar a disposició judicial l’endemà al jutjat de guàrdia de Granollers. El menor serà citat per la Fiscalia de Menors quan se’l requereixi.
