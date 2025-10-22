El Govern reactiva el projecte d'allargar la C-32 fins a Lloret de Mar
El secretari de Mobilitat anuncia un nou estudi que sortirà a informació pública a finals d’any
El secretari general de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, va anunciar ahir que, abans de final d’any, sortirà a informació pública un estudi sobre la prolongació de l’autopista C-32 des de Blanes fins a Lloret.
Nadal va aprofitar una compareixença al fòrum turístic BTM, amb seu a Lloret de Mar, per confirmar que aquest estudi sobre la recuperació del corredor litoral i contempla dues opcions, «però l’escollida seria la de la C-32».
Seria «tornar al traçat que enllacés l’autopista amb Lloret», va dir el secretari general, que va subratllar la pressió a favor d’aquest projecte del món empresarial i de diferents ajuntaments de la zona.
Manel Nadal va assegurar que la Generalitat sap que es necessiten millores en la connexió per carretera amb l’aeroport, a la carretera C-65, però que sobretot cal millorar el corredor de la Selva Marítima -a la qual pertany Lloret de Mar- al Maresme.
Nadal va destacar que Lloret de Mar és l’única ciutat de més de 40.000 habitants «que no té tren ni autovia d’alta capacitat», una problemàtica que, segons ha explicat, ha requerit d’aquest estudi de mobilitat del corredor entre la Selva Marítima i el Maresme.
Les conclusions de l’estudi apunten que «el transport públic ha de ser prioritari», però no evita la necessitat d’»una via d’alta capacitat que connecti Lloret de Mar amb Barcelona i la resta de Catalunya».
«Tren, tramvia, autobús, no n’hi ha prou, cal continuar apostant per una via d’alta capacitat», va precisar el secretari sobre el contingut de l’estudi.
El projecte d’allargar l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar ha estat reinvindicat des del sector privat i també compta amb el suport d’ajuntaments, però ha topat amb l’oposició d’entitats ecologistes.
L’any 2022, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar l’últim projecte de perllongament de la C-32 que la Generalitat va aprovar el 2018. L’alt tribunal estimava el contenciós que van interposar diverses entitats ecologistes (entre les quals, SOS Lloret, Salvem Pinya de Rosa o la Ieden) perquè l’estudi d’impacte ambiental, que avalava el traçat escollit, no s’ajusta a allò que marca la Llei del Canvi Climàtic. El juliol del 2019, el TSJC ja va fer aturar les obres de manera cautelar (que havien començat, entre d’altres, amb tales d’arbres al paratge del Vilar). Aquest era el segon projecte de perllongament de la C-32 que la Generalitat tirava endavant.
