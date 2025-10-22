El Pacma denuncia la "falta d'informació" de Lloret de Mar a sol·licituds per casos de maltractament animal
L'Ajuntament assegura que estan "en contacte permanent" i detalla les gestions realitzades sobre el cas d'un ruc i diversos gossos
El Partit Animalista Pacma (Pacma) a Girona ha presentat davant de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) de la Generalitat una queixa en què critica "la manca d'informació i de respostes clares" de l'Ajuntament de Lloret de Mar a les seves sol·licituds sobre presumptes casos de maltractament animal. Des del consistori han assegurat que estan en "contacte permanent" i amb relació a diferents casos detallen les gestions.
La coordinadora provincial de Pacma, Aitziber Sáez de Buruaga, havia sol·licitat explicacions al consistori sobre "els casos d'uns rucs, un gos desaparegut decomissat a l'okupa de Can Buch, i altres casos de gossos en situacions d'abandonament i amb clares vulneracions de les normatives de bens".
L'Ajuntament assegura que "s'han analitzat i seguit tots els procediments corresponents dins del marc administratiu i competencial establert" en resposta als suposats casos de maltractament animal que li va comunicar Pacma.
En el cas d'uns rucs esmentat per Pacma, l'expedient està en tràmit i actualment hi ha un document de sol·licitud elaborat al juliol, pendent de signatura i notificació.
"No obstant, s'han realitzat inspeccions per part dels Agents Rurals, que han informat que els animals es troben en bon estat", mentre que Protecció Civil ha efectuat recentment una visita, confirmant que els animals estan correctament atesos i que en cap cas es pot considerar que hi hagi maltractament, afegeix el consistori.
"Es tracta, per tant, d'un assumpte estrictament administratiu. Des de Benestar Animal ens comenten que cal tenir en compte que són animals de raça rústica que no requereixen les mateixes condicions que altres espècies, com els cavalls", asseguren.
Respecte al gos d'un 'okupa' a què al·ludeix el partit, afirma que "no va ser decomissat" per l'Ajuntament, sinó retirat per ciutadans particulars, i tenen coneixement que l'animal seria traslladat a Banyoles, on Lloret no té competència sancionadora.
Tot i això, atès que el gos encara figura a nom de l'Ajuntament en l'aplicació ANICOM, "s'ha acordat recopilar tota la documentació, proves i tràmits efectuats --també en coordinació amb l'Ajuntament de Banyoles-- per valorar, en cas de considerar-se oportú, la derivació del cas a Fiscalia per la via penal".
Pel que fa a altres avisos rebuts per gossos abandonats, les mateixes fonts expliquen que Pacma ha informat sobre una gossera situada a Can Ribalaigua i s'ha obert un expedient obert el 27 d'agost passat: "El propietari del terreny ha mort i actualment s'estan realitzant les gestions necessàries per identificar la persona o persones responsables de les instal·lacions, amb l'objectiu de poder emetre els requeriments".
Segons les primeres observacions de Protecció Civil, “els animals es troben en bon estat i les instal·lacions presenten un nivell adequat de neteja”.
Gossera les Alegries
En el cas de la gossera de les Alegries, la setmana passada es va rebre informació preliminar de manera telefònica, i encara que encara no s'ha rebut el material audiovisual “s'ha avançat en la identificació dels titulars del terreny i dels responsables de les instal·lacions”.
La inspecció es va programar per al dia 20 d'octubre a les 10 hores i s'està esperant rebre l'acta de Protecció Civil per poder procedir amb les peticions corresponents.
