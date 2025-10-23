Blanes, 231 anys agraint a la Verge del Vilar la protecció contra les tropes de Napoleó
El municipi celebrarà diumenge el Vot de Vila complint la promesa que van fer el 1794 un grup de devots que van demanar protecció a la Verge
Blanes renovarà diumenge el Vot de Vila, una tradició que es manté des de l'any 1795 quan devots de la Verge del Vilar es van adreçar al Santuari d'aquesta Mare de Déu per demanar protecció davant la possibilitat d'atacs de les tropes napoleòniques.
L'alcalde Jordi Hernández s'encarregarà de perpetuar la promesa al Santuari del Vilar, en un cerimoniós acte organitzat per l'Ajuntament i l'Obreria del Vilar
La tradició és l'Aplec Votiu de Sant Rafel, per complir el llegendari Vot de Vila, la prometença que van fer un grup de blanencs, devots de la mare de Déu del Vilar, a finals del segle XVIII quan el municipi vivia temps convulsos i temien atacs de les tropes de Napoleó.
L'any 1794 van demanar a la Verge protecció pel possible atac que podia patir la vila per l'avanç de les tropes napoleòniques. Si la verge els concedia aquesta "gràcia divina", cada any es tornaria al lloc de culte per renovar el vot.
Al complir-se el seu desig, l'any 1795 es va fer amb tota oficialitat el Vot de Vilar per primera vegada. Més de dos-cents anys més tard, tal com marca la tradició, el Vot de Vila es tornarà a fer diumenge vinent, 26 d'octubre, al Santuari del Vilar. Serà a la una del migdia, i se n'encarregarà l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Blanes.
Després del compliment, se celebrarà l'Ofici Solemne d'Acció de gràcies, amb l'assistència dels membres de l'Obreria del Vilar, que seuen a un dels costats de l'altar, acompanyats a l'altra banda pels i les membres del consistori. Després de la missa, l'Obreria del Vilar oferirà un aperitiu al porxo.
Servei de bus gratuït
Per facilitar l'accés al Santuari del Vilar a totes aquelles persones que no disposen de transport privat, un any més l'Ajuntament de Blanes ha organitzat un servei de bus gratuït al qual pot accedir-hi tothom que vulgui. Sortirà a les 12 del migdia des de la Plaça Catalunya i farà parades a l'Estació d'Autobusos, així com a Ca la Guidó, fins a arribar al Santuari del Vilar. El servei gratuït emprendrà el viatge de tornada cap a Blanes finalment a 2/4 de 3 del migdia.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros