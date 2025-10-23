La consellera de Drets Socials inaugura a Blanes un servei prelaboral per a persones amb problemes de salut mental
Mònica Martínez visita també la residència de Sant Hilari Sacalm, renovada amb més d’un milió d’euros dels fons Next Generation
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, ha visitat aquest dijous les comarques gironines en una jornada institucional que ha inclòs la inauguració d’un nou servei prelaboral de la Fundació Drissa a Blanes i la visita a la residència de gent gran de Sant Hilari Sacalm, recentment reformada amb fons europeus.
A Blanes, Martínez ha inaugurat el Servei Prelaboral de Drissa, un recurs amb capacitat per a quinze persones destinat a oferir capacitació i suport a persones amb problemes de salut mental. Durant la visita ha estat acompanyada de l’alcalde, Jordi Hernández, i de representants del departament, de la Fundació Drissa i d’entitats del sector social. El nou servei forma part del procés d’expansió de la fundació, que ja disposa de tres altres centres a Santa Coloma de Farners, Figueres i Platja d’Aro. Drissa, entitat sense ànim de lucre creada el 1999 per l’Institut d’Assistència Sanitària i empresaris gironins, té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorns mentals severs, promovent la seva integració social i laboral.
Després de l’acte, la consellera i l’alcalde s’han reunit a l’Ajuntament per tractar qüestions socials del municipi, com la situació de les persones sense llar, les resolucions de dependència i discapacitat i el nou contracte programa 2026-2029.
Setanta-cinc places
A Sant Hilari Sacalm, Martínez ha visitat la residència de gent gran del municipi coincidint amb la finalització de les obres de rehabilitació i millora dels espais interiors, finançades amb 1,09 milions d’euros procedents del fons Next Generation EU. El centre, de titularitat municipal, disposa de 75 places —59 concertades amb la Generalitat— i 10 més de centre de dia. Les reformes han permès millorar l’accessibilitat, ampliar zones comunes com el menjador i la cuina, substituir el mobiliari i incorporar sistemes d’eficiència energètica, com plaques solars i aire condicionat a tots els espais.
Durant la visita, la consellera ha subratllat que el Departament està invertint més de 400 milions d’euros dels fons europeus en la construcció i millora d’equipaments socials arreu del país, així com en l’ampliació de places públiques per a persones grans i amb discapacitat. Abans d’entrar al centre, Martínez s’ha reunit amb l’alcalde, Jordi Rotllant, per conèixer el projecte ViuGran360, una iniciativa local que vol promoure un model d’envelliment actiu, saludable i comunitari.
