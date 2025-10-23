Detingut a Lloret un multireincident per robar en un bar musical i resistir-se a la detenció
L’home, de 25 anys, va sostreure targetes i mòbils del local i va fer compres fraudulentes en diversos establiments
Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dijous 16 d’octubre, a Lloret de Mar, un home de 25 anys, conegut pels seus múltiples antecedents, després de cometre un robatori en un bar musical i perpetrar diverses estafes bancàries amb targetes sostretes. Durant la detenció i el seu trasllat, l’arrestat es va resistir als agents, els va increpar i va provocar aldarulls, motiu pel qual també se l’acusa de resistència i desobediència a l’autoritat. Després de passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Blanes, va ingressar a presó.
Els fets van tenir lloc a primera hora del matí, quan es va activar l’alarma d’un bar tancat al públic. En arribar, els Mossos van comprovar que algú havia forçat una finestra per accedir a l’interior i endur-se tres telèfons mòbils, dues targetes de crèdit i diners en efectiu.
Mentre feien recerca per la zona, els agents van rebre l’avís que s’estaven fent compres amb aquelles targetes en diversos comerços propers. Poc després, van localitzar un home que coincidia amb la descripció captada per les càmeres de seguretat del local assaltat. En escorcollar-lo, van trobar-li els mòbils i les targetes sostretes.
Les compres fraudulentes s’havien fet en un estanc, una pastisseria i un bar. L’home va aconseguir pagar amb les targetes en els dos primers establiments, ja que en el tercer el titular ja havia anul·lat l’operació. L’import de l’estafa era reduït, i principalment havia comprat tabac.
Un cop detingut, l’individu va oposar resistència tant durant la seva reducció com en el trasllat al centre mèdic previ a l’ingrés a l’àrea de custòdia. Segons la policia, va desobeir les ordres dels agents i els va amenaçar. L’arrestat té un llarg historial de delictes similars, informa la policia.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros