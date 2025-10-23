Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detingut a Lloret un multireincident per robar en un bar musical i resistir-se a la detenció

L’home, de 25 anys, va sostreure targetes i mòbils del local i va fer compres fraudulentes en diversos establiments

Una imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Lloret de Mar

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dijous 16 d’octubre, a Lloret de Mar, un home de 25 anys, conegut pels seus múltiples antecedents, després de cometre un robatori en un bar musical i perpetrar diverses estafes bancàries amb targetes sostretes. Durant la detenció i el seu trasllat, l’arrestat es va resistir als agents, els va increpar i va provocar aldarulls, motiu pel qual també se l’acusa de resistència i desobediència a l’autoritat. Després de passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Blanes, va ingressar a presó.

Els fets van tenir lloc a primera hora del matí, quan es va activar l’alarma d’un bar tancat al públic. En arribar, els Mossos van comprovar que algú havia forçat una finestra per accedir a l’interior i endur-se tres telèfons mòbils, dues targetes de crèdit i diners en efectiu.

Mentre feien recerca per la zona, els agents van rebre l’avís que s’estaven fent compres amb aquelles targetes en diversos comerços propers. Poc després, van localitzar un home que coincidia amb la descripció captada per les càmeres de seguretat del local assaltat. En escorcollar-lo, van trobar-li els mòbils i les targetes sostretes.

Les compres fraudulentes s’havien fet en un estanc, una pastisseria i un bar. L’home va aconseguir pagar amb les targetes en els dos primers establiments, ja que en el tercer el titular ja havia anul·lat l’operació. L’import de l’estafa era reduït, i principalment havia comprat tabac.

Un cop detingut, l’individu va oposar resistència tant durant la seva reducció com en el trasllat al centre mèdic previ a l’ingrés a l’àrea de custòdia. Segons la policia, va desobeir les ordres dels agents i els va amenaçar. L’arrestat té un llarg historial de delictes similars, informa la policia.

