Neix Xarxa Solidària Tossa per gestionar el servei d'aliments i rober solidari a persones vulnerables
L'Ajuntament ha signat un conveni amb l'entitat sense ànim de lucre i ha establert mecanismes per poder cobrir les necessitats de les famílies necessitades
La Xarxa Solidària Tossa, constituïda aquest 2025 i integrada per voluntaris, serà l'encarregada en el proper any de la gestió del servei d'aliments i rober solidari. Fins ara ho gestionava Càritas Diocesana. L'entitat sense ànim de lucre i l'Ajuntament han signat un conveni que estableix les bases per a la gestió amb l'objectiu de garantir les necessitats bàsiques d'alimentació, higiene i roba per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, fomentant un consum responsable, saludable i sostenible.
El servei es donarà al local situat al carrer Rosa Rissech, número 8.
Xarxa Solidària Tossa atendrà atendrà les persones que siguin derivades pels Serveis Socials municipals, d'acord amb un protocol consensuat entre ambdues parts. En els casos en què algú acudeixi directament a l'entitat, aquesta l'acollirà i el derivarà als Serveis Socials perquè es pugui valorar la seva situació.
L'entitat s'ha constituït aquest any justament per portar a terme el servei i l'integren voluntaris. El conveni tindrà una vigència d'un any, renovable tàcitament per períodes anuals i estableix una coordinació periòdica entre els Serveis Socials i Xarxa Solidària Tossa per garantir el bon funcionament del recurs i intercanviar informació sobre l'atenció a la població.
L'Ajuntament pretén cobrir les necessitats del servei. Així, mensualment ofereix les targetes de productes frescos. Però destinarà, a més, 4000 euros anuals del pressupost per cobrir les demandes que no es puguin satisfer amb les donacions. Segons ha explicat, també està previst que si durant el decurs de l'any la situació del servei d'aliments ho requerís, estudiarà les seves possibilitats pressupostàries per tal d'ampliar la partida destinada a la compra d'aliments.
Així mateix, l'ajuntament assumirà el cost del transport d'aliments des del magatzem central del Banc dels Aliments fins al local de l'entitat i facilitarà personal de la brigada per a les tasques de descàrrega.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros