Una conductora beguda envaeix la vorera, fereix un motorista i xoca amb diversos vehicles a Blanes

La Policia Local denuncia la dona que protagonitza l'aparatós accident

La Policia Local de Blanes en un control, en una imatge d'arxiu. / ajuntament de Blanes

Eva Batlle

Blanes

Una conductora beguda va protagonitzar un aparatós accident de trànsit aquest dimecres al vespre al carrer Provença de Blanes, entre els barris dels Pavos i Can Borrell.

Segons fonts municipals, la dona va envair la vorera en sortir d’un aparcament a l’aire lliure i va acabar xocant contra un motorista que es trobava estacionat a la zona. L’impacte el va fer caure a terra i, a més, va causar danys en diverses motos i vehicles aparcats al voltant.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local de Blanes i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El motorista va resultar ferit de consideració i va ser evacuat en ambulància a l’Hospital Josep Trueta de Girona, amb un fort cop a una cama. L’endemà, però, ja va ser donat d’alta, segons confirmen fonts municipals.

Pel que fa a la conductora, la Policia Local li va practicar la prova d’alcoholèmia, que va resultar positiva. Per aquest motiu, va ser denunciada penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.

