Desmantellen dos cultius de marihuana en habitatges de Lloret i Riudarenes vinculats a una mateixa banda
Els Mossos requisen 1.171 plantes i arresten els dos homes de les instal·lacions
Els Mossos d’Esquadra han realitzat un cop policial contra membres d’una banda dedicada al cultiu de marihuana a la comarca de la Selva, amb el desmantellament de dos cultius en habitatges de Lloret de Mar i Riudarenes.
Les investigacions van començar a principis d’abril, a càrrec de les Unitats d’Investigació de les comissaries de Santa Coloma de Farners i Blanes, i han conclòs aquest octubre amb dues entrades i escorcolls en els habitatges implicats. En les actuacions hi han participat agents d’investigació, de l’ARRO i de Seguretat Ciutadana dels Mossos.
La primera operació es va dur a terme a Riudarenes el 16 d’octubre. Allà van detenir un home de 26 anys, amb antecedents policials, i van requisar 733 plantes de marihuana. L’habitatge estava completament habilitat com a plantació i també es va comissar tot el material necessari per al seu cultiu, com ara focus, aparells d’aire condicionat i altres equips.
L’endemà, els Mossos van entrar en un habitatge de Lloret de Mar, on van detenir un home de 27 anys que no comptava amb antecedents. En aquest domicili van trobar 438 plantes i també van requisar tot el material del cultiu. En ambdós habitatges, la llum estava punxada de manera fraudulenta.
Segons la policia, ambdós homes pertanyen a la mateixa organització criminal i han quedat arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.
