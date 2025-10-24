Junts per Sant Hilari critica la pujada de la taxa d'escombraries i la d'aigua
El govern ha aprovat la modificació de les ordenances on la taxa d'escombraries puja un 2,7% (IPC) i se suma a la pujada del 25% de l'any passat
Junts per Sant Hilari critica la pujada de la taxa d'escombraries i l'augment del preu de l'aigua. Consideren que és "absolutament desmurat i econòmicament asfixiant". El govern ha pujat un 2,7% la taxa, l'IPC, una xifra que se suma a l'increment de l'any passat.
Des de Junts manifesten que "el Partit Independent de les Guilleries (PIG) està fent ús de la seva majoria absoluta a l’Ajuntament per augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans de Sant Hilari, generant una situació econòmica insostenible i sense precedents al municipi".
Actualment, el servei d’aigua és gestionat a través de l’empresa mixta Aigües de Sacalm, creada després de la municipalització del servei i formada per l’Ajuntament de Sant Hilari i AGBAR.
Junts remarca que "amb l’arribada dels primers rebuts, el municipi s’ha despertat en alerta social, ja que la pujada del preu és percebuda, amb raó, com abusiva".
Des de Junts per Sant Hilari reclamem més transparència en la gestió i una revisió urgent dels costos aplicats als veïns per aquest servei essencial.
Exigeixen la retirada dels rebuts i la reconsideració immediata de les tarifes aplicades en el servei de subministrament d’aigua.
"L’aigua és un bé públic, i per tant, la tarifa aprovada pel govern del PIG ha de modificar-se per reduir el preu del servei d’aigua potable", diuen.
D'altra banda, critiquen l'increment de la taxa de recollida de residus que se suma a la de l'any passat del 25%.
El regidor d'Hisenda Carles López va exposar al ple que l'any passat es van veure obligats a incrementar la taxa pel dèficit en el servei. Ara s'ha incrementat amb l'IPC a l'espera de veure com surten els números del 2024 i com funciona la nova licitació a nivell de costos i resultats.
La taxa per a un habiatge, per exemple, serà de 205,36 € i 318,77 per a un comerç.
Des de Junts per Sant Hilari hi vam votar en contra a la modificació de les ordenances fiscals per al 2026 .
Van posar de manifest que a banda de tenir en compte l'increment del 2025, el nou contracte pot generar estalvis i millores. "La llei obliga a cobrir costos reals, no a fer previsions incertes ni a apujar automàticament totes les taxes municipals seguint l’IPC", han manifestat.
