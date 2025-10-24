Lloret de Mar estrena un amfiteatre als Jardins de Santa Clotilde
Un concert de Manu Guix i un espectacle de màgia i humor amb La Caixa Màgica obriran la programació cultural aquest cap de setmana
Té capacitat per a 220 persones i ha suposat una inversió de 560.000 euros
Lloret de Mar estrena aquest cap de setmana un amfiteatre als Jardins de Santa Clotilde, sobre cala Sa Boadella. Amb capacitat per a 220 persones programarà activitats culturals. Ha suposat una inversió de 560.000 euros. Es va inaugurar ahir i durant el cap de setmana oferirà un concert de Manu Guix i un espectacle de màgia i humor amb "La Caixa Màgica".
L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, destaca que es tracta d'"un espai amb visió de futur que ens dota d’un nou espai singular perquè el teixit associatiu, sector privat i ciutadania puguin gaudir de la cultura a l’aire lliure”.
La construcció ha permès recuperar una zona lateral dels jardins i transformar-la en un espai escènic obert al mar i envoltat de natura. El projecte, finançat amb els fons europeus Next Generation, es troba totalment integrat en l'àmbit paisatgístic i disposa d’un itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A més, també incorpora nous lavabos, un magatzem i camerinos pels artistes.
L’Ajuntament el va inaugurar ahir oficialment amb la presència de diverses autoritats i representants de l’àmbit cultural del municipi. Després de les salutacions inicials, la regidora de Patrimoni Cultural, Cristina Aymerich, va convidar les autoritats a realitzar el tall de cinta inaugural, encapçalat per Adrià Lamelas; Pere Parramon, subdelegat del Govern d’Espanya; i Joan Martin, director dels Serveis Territorials d’Economia i Finances de la Generalitat a Girona.
Tot seguit, la regidora Aymerich va donar la benvinguda, seguida del parlament institucional del representant de la Generalitat, i d’una actuació musical a càrrec la pianista Viviana Salisi i la soprano Lorena Garcia. L’acte ha finalitzat amb els parlaments de cloenda del subdelegat del Govern d’Espanya, Pere Parramon i l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas.
Per celebrar l’entrada en funcionament del nou amfiteatre, l’Ajuntament ha organitzat dues propostes culturals. Demà a les dotze del migdia el compositor i director musical Manu Guix oferirà un concert amb vermut, i diumenge a la mateixa hora el públic familiar podrà assistir a l’espectacle de màgia i humor “La Caixa Màgica”.
Els Jardins de Santa Clotilde són membres de la Ruta Cultural de Jardins Històrics catalogats com Itinerari Cultural Europeu pel Consell d’Europa.
