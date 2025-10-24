Sant Hilari tindrà un compostador industrial per l'autogestió de la fracció orgànica
L'Ajuntament ha adjudicat el nou contracte de recollida selectiva que incopora al porta a porta el vidre, el tèxtil i l'oli vegetal usat
L'Ajuntament de Sant Hilari ha adjudicat el contracte de serveis de Recollida selectiva, Transport de residus, i gestió de la Deixalleria municipal de Sant Hilari Sacalm a l'empresa Recollida Sostenible SL (B75455824), pel preu 872.523,33 € anuals. El servei manté el porta a porta, però incorpora el tèxtil, el vidre i l'oli usat. I incorpora l'autogestió de la fracció orgànica de tot el poble que passarà a fer-se amb un compostador industrial ubicat al municipi.
El govern considera que amb aquest nou equipament "es reduiran els costos de tractament, els desplaçaments i les emissions associades". A més, fruit del procés de composatge, "s'obtindrà un subproducte en forma d'adob orgànic, que podrà aprofitar la ciutadania i el sector primari".
El nou servei amplia el porta a porta més residus.
Els residus comercials es recolliran regularment, amb especial atenció a les zones amb més activitat. Es farà una recollida setmanal de vidre directament a l’establiment, constata l'Ajuntament. Pel que fa al mercat setmanal s’implementarà un servei específic de neteja previ, durant i després del mercat, per assegurar que la plaça Jacint Verdaguer i la plaça de l’Església i carrers adjacents queden recollits i nets.
D'altra banda, amb el nou contracte s'inclou la neteja periòdica de quatre cops per setmana, de paperes a tot el poble, una tasca que fins ara assumia la brigada municipal.
La deixalleria, amplia l'horari
El servei de la deixalleria incrementa l’horari d’obertura el dilluns al matí. Podrà rebre tota mena de residus domèstics autoritzats, gestionant-los correctament i promovent la reutilització. També serà un centre d’informació fomentant la participació de tothom en la correcta gestió dels residus.
El contracte inclou també objectius mediambientals concrets, com ara reduir els impropis a la fracció d’envasos, millorar l’eficiència energètica del servei amb vehicles més sostenibles i augmentar els ingressos per materials reciclables de qualitat.
Quan entri en funcionament aquest nou contracte, es posarà en marxa un sistema de comunicació bidireccional amb la ciutadania, que permetrà informar sobre el servei i els indicadors ambientals i recollir incidències, queixes i propostes de millora de manera directa, ha informat l'Ajuntament.
