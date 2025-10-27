Blanes inaugura"Petons al Cel", un espai per a famílies en dol per la pèrdua gestacional, perinatal i neonatal
L'espai està situat al Turó de la Creu, envoltat de natura
Blanes ha inaugurat l’espai ‘Petons al Cel’, un lloc d’homenatge i record per a les famílies que han patit la pèrdua d’un nadó durant la gestació, el part o les primeres setmanes de vida. Situat al Turó de la Creu, l’indret compta amb una placa commemorativa i bancs per oferir un espai tranquil i íntim on poder recordar aquells petits que no van poder créixer.
L’acte d’inauguració, celebrat dissabte a la tarda, va estar presidit per l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, acompanyat de regidors i regidores del consistori, així com de les fundadores de l’associació ‘Petons al Cel’, impulsora del projecte. També hi van assistir nombroses famílies i veïns que van voler donar suport a aquesta iniciativa de gran càrrega emocional.
L’espai s’ha ubicat en una zona envoltada de natura, molt a prop del centre històric però prou apartada per garantir la intimitat. El Turó de la Creu, conegut popularment com el turonet de la ‘Nena i l’estel’, és un lloc simbòlic que convida a la reflexió i al recolliment.
Durant l’acte, la saxofonista Carolina Suárez va amenitzar la vetllada amb diverses peces musicals que van acompanyar els parlaments. La presidenta de l’associació, Blanca Meler Diumé, va explicar com va néixer ‘Petons al Cel’ i quina és la seva missió: oferir acompanyament emocional i recursos a les famílies que han viscut la mort gestacional, perinatal o neonatal. Meler, juntament amb la resta de fundadores —Mayra Olivas, Montse Juli, Karla Martí, Marta Felip, Núria Laspeñas i Mariona Figueras—, va agrair la col·laboració de diversos departaments de l’Ajuntament de Blanes, que han fet possible la creació d’aquest espai.
Un missatge etern
L’alcalde Jordi Hernández i la presidenta de l’entitat van descobrir conjuntament la placa commemorativa, que porta gravada una frase plena de significat: "Fins i tot el més petit dels peus té el poder de deixar petjades eternes en aquest món". Aquest missatge simbolitza el record i l’amor que perduren més enllà de la pèrdua.
Papallones, estrelles i llum
La part final de l’acte va tenir un fort component simbòlic. Les fundadores de l’associació van convidar els assistents a penjar papallones i estrelles de fusta en un arbre de l’espai —un gest inspirat en el logotip de ‘Petons al Cel’, on una mà deixa volar papallones i petites estrelles. També es van lliurar roses blanques com a símbol de puresa i innocència, i es van encendre espelmes per recordar els nadons absent, en un minut de silenci carregat d’emoció i respecte.
Amb la inauguració d’aquest espai, des de l'Ajuntament remarquen que Blanes esdevé un municipi referent en el reconeixement del dol perinatal i en la creació de llocs de memòria per a les famílies que necessiten un espai on poder recordar i estimar en pau.
