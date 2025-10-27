Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una conductora sense carnet provoca un accident a Lloret

Han xocat dos vehicles per encalç i un tercer que estava aparcat

Un vehicle de la Policia Local de Lloret de Mar aparcat davant la comissaria

Un vehicle de la Policia Local de Lloret de Mar aparcat davant la comissaria / Policia Local de Lloret

Eva Batlle

Eva Batlle

Lloret de Mar

Una conductora de 39 anys que mai no ha obtingut permís de conduir ha causat un accident de trànsit aquest dilluns a Lloret de Mar.

El sinistre viari ha tingut lloc cap a les nou del matí al carrer de Costa Carbonell. Una trucada al 112 ha alertat els serveis d'emergència que s'han traslladat a la zona (Bombers, Policia Local de Lloret de Mar i SEM).

La Policia Local s'ha fet càrrec de l'atestat de l'accident que ha consistit en el xoc de dos turismes per encalç: un cotxe ha xocat per darrere amb un altre d'aturat al pas de vianants davant del número 71. Aquest vehicle ha acabat xocant de retruc contra un tercer correctament estacionat al marge dret de la calçada.

El conductor d'aquest vehicle és el que ha patit les pitjors conseqüències: l'home ha estat traslladat a l’hospital comarcal de Blanes per dolor cervical, mentre que la resta d'ocupants, entre elles dos menors, que viatjaven en els vehicles implicats no han patit lesions.

Durant la intervenció, la Policia Local ha comprovat que la conductora que ha causat el sinistre viari circulava sense carnet, no l'havia obtingut mai. Ha donat negatiu a la prova d’alcoholèmia i els agents també han comprovat que la documentació del vehicle era correcta. La policia ha obert diligències contra la conductora, que ha acabat denunciada penalment per un delicte conta la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Pel que fa als vehicles han patit danys materials i arran del succés, el carrrer s'ha tallat parcialment fins que han pogut ésser retirats, confirmen fonts municipals.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents