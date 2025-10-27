Lloret de Mar instal·la set estacions d'aparcaments segurs per a bicis
Cada punt disposa d'espai per a sis bicicletes
Lloret de Mar ha instal·lat punts d'aparcabicis segurs a diferents punts del municipi amb l'objectiu de promoure la mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient.
Les noves estacions d'aparcament per a bicicletes s'han situat a l'estació d'autobusos, al passeig Camprodon i Arrieta (antiga zona blava), a la piscina municipal, al pavelló, al camp de futbol El Molí, a les pistes d'atletisme i a l'escola Pere Torrent.
Cada punt disposa de sis places individuals, amb un sistema de gàbies tancades que permet a cada usuari assegurar la seva bicicleta amb el seu propi cadenat, garantint així un ús segur i personalitzat.
El pressupost total de l’actuació és de 49.740,00 € (IVA exclòs), que representa un import de 60.185,40 € (IVA inclòs).
L'actuació està finançada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a través dels fons europeus NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient a Lloret de Mar.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona ha explicat que “a falta de finalitzar les obres a Can Lloranes, es completa una de les darreres actuacions previstes dins d’aquest programa de millora de la mobilitat sostenible al municipi”.
La setmana passada també es fa fer oficial que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà més de 833.000 € en la millora integral de l’estació d’autobusos de Lloret.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
- Fernando Tejero: «Marxar de ‘La que se avecina’ és una de les millors decisions que he pres en la meva vida»