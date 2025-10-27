Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Lloret de Mar instal·la set estacions d'aparcaments segurs per a bicis

Cada punt disposa d'espai per a sis bicicletes

Un dels aparcaments per a bicicletes.

Un dels aparcaments per a bicicletes. / Ajuntament de Lloret de Mar

Redacció

Lloret de Mar

Lloret de Mar ha instal·lat punts d'aparcabicis segurs a diferents punts del municipi amb l'objectiu de promoure la mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient.

Les noves estacions d'aparcament per a bicicletes s'han situat a l'estació d'autobusos, al passeig Camprodon i Arrieta (antiga zona blava), a la piscina municipal, al pavelló, al camp de futbol El Molí, a les pistes d'atletisme i a l'escola Pere Torrent.

Cada punt disposa de sis places individuals, amb un sistema de gàbies tancades que permet a cada usuari assegurar la seva bicicleta amb el seu propi cadenat, garantint així un ús segur i personalitzat.

El pressupost total de l’actuació és de 49.740,00 € (IVA exclòs), que representa un import de 60.185,40 € (IVA inclòs).

L'actuació està finançada pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, a través dels fons europeus NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient a Lloret de Mar.

El regidor de Mobilitat, Joan Escalona ha explicat que “a falta de finalitzar les obres a Can Lloranes, es completa una de les darreres actuacions previstes dins d’aquest programa de millora de la mobilitat sostenible al municipi”.

La setmana passada també es fa fer oficial que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà més de 833.000 € en la millora integral de l’estació d’autobusos de Lloret.

