Lloret de Mar instal·la set punts d’aparcabicis segurs
En el marc del projecte Next Generation de Mobilitat, Lloret de Mar va completar divendres passat la instal·lació dels set punts d’aparcabicis segurs previstos en el projecte, finançat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a través dels fons europeus NextGenerationEU.
Aquesta actuació, que va comptar amb un pressupost total de 60.185,40 euros, forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que té com a objectiu fomentar una mobilitat més sostenible, segura i respectuosa amb el medi ambient del municipi.
Les noves estacions d’aparcament per a bicicletes s’han ubicat als següents punts estratègics de Lloret: estació d’autobusos, passeig Camprodon i Arrieta (antiga zona blava), piscina municipal, pavelló municipal, camp de futbol el Molí, pistes d’atletisme i a l’escola Pere Torrent.
Cada punt disposa de sis places individuals, amb un sistema de gàbies tancades, fet que permetrà a cada usuari assegurar la seva bicicleta amb el seu propi cadenat.
El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, va assenyalar en un comunicat de l’Ajuntament de Lloret de Mar que "amb aquesta actuació, i a falta de finalitzar les obres a Can Lloranes, es completa una de les darreres actuacions previstes dins d’aquest programa de millora de la mobilitat sostenible al municipi".
En aquest sentit, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també va assegurar que invertirà més de 833.000 euros en la millora de l’estació d’autobusos.
