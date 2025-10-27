Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
Jordi Rotllant reconeix errors i explica que intentaran aplicar un model progressiu per suavitzar l'augment
Més de 500 persones han demanat aquest dilluns la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, Jordi Rotllant, per la pujada del rebut de l'aigua. La manifestació, espontània i no notificada, s'ha convocat per xarxes socials sense un responsable clar, però ha tingut una resposta molt nombrosa. Els participants a la protesta han recorregut diversos carrers de la localitat, entre ells el del mateix alcalde i el de la seva mare, on han cridat consignes demanant la dimissió. Rotllant ha reconegut errors en l'augment de les tarifes d'un servei que s'ha municipalitzat recentment i ha explicat que el consistori intentarà aplicar un model progressiu per suavitzar l'augment.
A quarts de sis de la tarda la plaça de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha començat a veure com, mica en mica, desenes de ciutadans s'anaven reunint al voltant del jardí. Els quatre bancs de la plaça de seguida han quedat ocupats per persones que venien convocades a una manifestació, que no ha estat organitzada per ningú en concret. El motiu: l'increment "desmesurat" de la factura de l'aigua.
Molts dels assistents es queixaven, tot i que no volien parlar a la càmera, d'una pujada "insultant" que ha fet que moltes famílies "no puguin arribar a final de mes". La Montse Canet és una veïna que, assenyala, li han cobrat 300 euros "sent només dues persones a casa".
A més, molts comerços denuncien increments "desorbitats" que afecten directament la tresoreria dels establiments. Tot plegat ve arran del nou model municipal del servei, que ha fet que la factura de l'aigua es dispari. "Jo, per sort, m'ho he pogut pagar aquest mes, però hi ha gent que m'ha vingut a dir que no pot arribar a final de mes després de pagar el rebut de l'aigua. Ens van dir que seria més econòmica amb l'empresa municipal", assenyala Canet.
El que havia de ser una concentració a la plaça de l'Ajuntament durant la junta de govern que estava prevista a les sis de la tarda i que, finalment, no s'ha fet al consistori, ha acabat amb una manifestació improvisada que ha tallat la Gi-550 que connecta amb Arbúcies.
D'allà, les més de 500 persones, o el que és el mateix, el 10% dels habitants de Sant Hilari, han anat recorrent carrers fins a arribar a casa de la mare de l'alcalde primer i del batlle després. La marxa ha transcorregut sense incidents, més enllà dels crits de "dimissió" i "lladres".
Reconeixen "els errors"
Des de l'Ajuntament de Sant Hilari reconeixen que "han comès dos grans errors". D'una banda, el càlcul que van fer per les llars i que ha suposat un increment "de cop" de la factura. Per això, Rotllant ja ha assenyalat que aplicaran un nou sistema per "esponjar" l'increment, encara que impliqui una demora de les inversions previstes.
Rotllant també ha reconegut que la nova empresa municipal, Aigües de Sacalm, va qualificar els comerços petits del poble com a industrials i això els ha repercutit amb un rebut molt més alt de l'esperat. Una errada que l'alcalde assegura que esmenaran.
Amb tot, el batlle deixa clar que el sistema de municipalització "és el millor" i que "és bo per al poble". A més, els costos de producció s'han incrementat, ja que Sant Hilari es troba en una situació elevada i portar l'aigua des de baix "costa més". Finalment, des de l'Ajuntament recorden que a la nova factura també s'hi inclou la taxa de clavegueram, que abans anava a banda.
Tot plegat, després d'un conflicte judicial amb l'empresa que prestava el servei i que ha portat a municipalitzar l'aigua. Rotllant destaca que durant els anys de litigi es va congelar el rebut de l'aigua, ja que no es feien inversions.
