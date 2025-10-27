Mojinos Escozíos i Strombers actuaran a les festes de Sant Romà de Lloret
La Festa Major, que se celebrarà del 7 al 18 de novembre, combinarà música en directe, activitats infantils i de de cultura popular
L’Ajuntament de Lloret de Mar va presentar divendres passat el cartell guanyador i la programació de la Festa Major de Sant Romà 2025, que tindrà lloc del 7 al 18 de novembre, amb una proposta que combina música, cultura popular i activitats variades.
El tret de sortida de la Festa Major serà diumenge 9 de novembre amb el concert de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Selvatana, seguit del tradicional Ball de Festa Major. Els grans concerts ompliran la plaça de Germinal Ros, amb la Nit Jove divendres 14 amb Mojinos Escozíos, Head Injury, DJ Tramma i Tapeo Sound System, i dissabte 15 amb Verbena’m, Strombers i Banda Tropical.
Com cada any, el cartell va ser dissenyat pels alumnes del Batxillerat artístic de l’Institut Coll i Rodés i enguany la guanyadora va ser Sandra Layrón Gil. En aquest sentit, l’alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, va destacar "la implicació de talent jove local en la creació d’aquest cartell".
Respecte a la programació, la regidora de Cultura, Vereda López, va detallar que han "apostat per reforçar tres objectius d’aquesta nova programació de Sant Romà: la programació familiar i infantil, l’impuls a la cultura popular i la descentralització de la Festa Major més enllà de les barraques".
La festa posarà especial èmfasi en les activitats familiars, com l’espectacle i berenar infantil de dissabte a la plaça de la Vila i el concert Reggae per Xics de diumenge al migdia.
