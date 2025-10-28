La CUP s'oposa "frontalment" a la perllongació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret
El partit demana al Secretari General de Mobilitat amb quin objectiu es projecta una obra que consideren no promou la mobilitat sostenible
La CUP s'ha adreçat al secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, amb una bateria de preguntes al Parlament per mostrar el desacord "frontalment" a la recuperació del projecte per a la perllongació de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar. Nadal va anunciar que abans de final d’any sortirà a informació pública un estudi. El projecte, que havia generat oposició al territori on es va crear la plataforma Aturem la C-32 ha restat aturat durant els darrers anys.
El secretari general de Mobilitat durant el fòrum turístic BTM, amb seu a Lloret de Mar, va confirmar la voluntat de tirar endavant l'estudi sobre la recuperació del corredor litoral i que contemplava dues opcions, «però l’escollida seria la de la C-32». Va exposar que seria «tornar al traçat que enllacés l’autopista amb Lloret» i va subratllar la pressió a favor d’aquest projecte del món empresarial i de diferents ajuntaments de la zona.
El diputat Dani Cornellà, portaveu del Grup Parlamentari, s'ha adreçat a la Mesa del Parlament per demanar amb quin objectiu i qui està redactant aquest estudi. La formació vol conèixer el detall de la proposta amb el cost de redacció i si està externalitzada. També plantegen si s'està estudiant la possibilitat d'unir els dos municipis amb una altra tipologia de transport públic com el tren o el bus. Des de la CUP si ha "rebut pressions del món empresarial" com es va apuntar i de quin sector es tracta.
Des de la CUP manifesten que "defensem la mobilitat sostenible i, per tant, ens oposem frontalment a l'enèsima proposta de prolongació de l'autopista C-32 de Blanes a Lloret de Mar".
El pla inicial preveia l’ampliació de l’autopista des de Tordera fins a Blanes i Lloret, però aquest va ser aturat i desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després que diverses entitats denunciessin la manca de garanties ambientals d’aquesta ampliació.
