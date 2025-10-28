L'oposició de Lloret tomba les ordenances fiscals
El govern plantejava una pujada de la majoria de taxes amb l'IPC i la congelació dels impostos
Els grups de l'oposició a Lloret de Mar (Junts, ERC, Tots per Lloret, Sumem Lloret, Vox) van impedir ahir l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals que va portar a ple el govern (PSC, En Comú Podem). Nou vots a favor i tretze en contra van impedir que tiressin endavant. El regidor d'Hisenda, Carles Costa va exposar que es congelaven els impostos i pujaven amb l'IPC, un 2,4%, la majoria de les taxes. L'oposició va argumentar falta de consens, que s'apujaven tot i tenir un romanent de tresoreria positiu que mostra que no s'executen els projectes, i des d'una de les formacions, Junts per Lloret, es va recordar que no aprovar les ordenances podria ser un motiu per a una moció de confiança.
El regidor d'Hisenda va remarcar que no s'apuja cap impost municipal i que es congelen taxes com la llar d'infants i casal d'estiu, però la resta pugen amb l'IPC. Entre aquestes la majoria com la taxa d'escombraries, clavegueram o ocupació de la via pública.
Costa també va assenyalar les bonificacions noves, principalment per fomentar el lloguer social. Així hi ha una bonificació del 95% en l'IBI per als habitatges destinats a lloguer social o del 95% de bonificació per a les obres de rehabilitació d'habitatges amb aquesta finalitat.
També va exemplificar que l'increment per una família tipus amb dos fills, dos cotxes, un nen a la llar d'infant i l'altre al casal, passava de 606,59 a 613,58.
El soci de govern, Frederic Guich, de Lloret en Comú va manifestar que "no són les més volgudes, però les que més s'acosten al que volíem" i va donar el vot positiu.
Sense consens i sense projectes
Tots els grups de l'oposició, però, van rebutjar la proposta del govern i la seva majoria van tombar la modificació que no es va aprovar.
Des de Vox, Maria José Hernando, va defensar que no s'havien d'incrementar i va ser la primera que va apuntar que si el romanent de tresoreria era positiu, era un element més per defensar que no calia l'increment.
Des de Sumem Lloret, Lara Torres, va criticar i va mostrar la "decepció" perquè no s'han executat moltes accions que han estat aprovades i que havien estat negociades. "Tenir més diners si no som capaços d'executar no serveix per res", va dir.
Des d'ERC, Albert Fernández, va manifestar que "em sembla vergonyós que el govern decideixi una pujada emparant-se en l'IPC català". I va coïndir amb Sumem Lloret que "només s'ha executat una mica més del 60% del pressupost, i en inversió no arriba al 40%", malgrat si s'ha recaptat el 90% dels ingressos previstos.
La formació va defensar alhora que calia elaborar informes que mostressin si calien o no els increments.
Des de Tots per Lloret, Albert Robert, va criticar que es "presenta unes ordenances sense haver-les consensuat amb l'oposició ni amb el teixit econòmic del poble".
Finalment, des de Junts Lloret, Jordi Martínez, va argumentar que "estan amagant una nova pujada de taxes que afectarà famílies i petits negocis". La formació va deixar anar al govern que la no aprovació de les ordenances "podria ser un dels motius per demanar una moció de confiança". "Jo em preocuparia una miqueta", va dir.
Pisos i buit i romanent positiu
Dos dels temes que es van posar sobre la taula durant el debat de la modificació de les ordenances fiscals va ser la no repercussió econòmica fins ara als propietaris d'habitges que estan buits més de dos anys i la poca execució de projectes, tot i tenir un romanent positiu de 7,2 milions del qual es va donar compte al mateix ple.
En el primer tema es va recordar que el 2021 es va aprovar cobrar més als propietaris que portessin més de dos anys buits i no s'ha fet.
Pel que fa al romanent, es va argumentar per part d'alguns dels grups, la poca capacitat per executar projectes previstos.
