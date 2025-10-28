El nou govern de Santa Coloma de Farners incrementarà un 2% l'IBI i un 5% la taxa d'escombraries
El plenari aprova una modificació de crèdit per dedica més d'1 MEUR a pagar la sentència dels Saioners
El nou govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners (IdS, CUP i ERC) ha tirat endavant un increment del 2,09% en l'IBI i un 5% de la taxa d'escombraries de cara a l'any vinent. L'alcalde assegura que aquestes mesures són per "equilibrar" les finances i ho justifica per l'increment del cost de vida. La modificació s'ha aprovat amb els regidors del nou govern i amb els vots en contra de l'anterior equip, format per Junts i PSC. A més, el plenari també ha donat llum verda a una modificació de crèdit per destinar 1,3 milions d'euros al pagament de la sentència sobre el pavelló dels Saioners. La resta, s'haurà d'abonar amb un crèdit que demanarà el consistori i que haurà de pagar al llarg de la dècada vinent.
Tres setmanes després de l'entrada al govern de Santa Coloma de Farners, les formacions d'Independents de la Selva, CUP i ERC han presentat el projecte d'ordenances fiscals per a l'any vinent. Es tracta d'unes ordenances que preveuen un increment del 2,09%. La regidora d'Hisenda, Mireia Mitjavila, ha assegurat que "aquelles llars que fins ara pagaven uns 750 euros, suposarà que l'any vinent en pagaran 765, amb un increment de 15 euros". Malgrat tot, el govern local recorda que aquest tipus impositiu es calcula en funció de cada habitatge.
Mitjavila ha assegurat que un dels principals motius que els han portat a tirar endavant aquest punt és "l'actualització de preus de l'IPC" i també ha posat sobre la taula un altre dels reptes que té el consistori: la sentència d'indemnització als propietaris dels terrenys on es va aixecar el poliesportiu dels Saioners.
Per altra banda, el plenari va tirar endavant l'apujada del 5% de la taxa d'escombraries i també va anunciar que posava en funcionament el pagament per generació en els comerços. En aquest cas, els establiments pagaran una quota fixa i una altra de variable en funció del que generin en cada tipus de residus.
L'oposició, ara formada per Junts i PSC, va criticar fortament aquest increment de taxes i impostos. La regidora de Junts, Ariadna Bistrot, assegura que ells no contemplaven ni l'increment de l'IBI ni el de les escombraries. De fet, assegura que tenien opcions d'"estalvi" per evitar que els ciutadans paguessin més en la taxa d'escombraries.
Per la seva banda, la regidora del PSC, Bea Bonaventura, va recordar que un informe tècnic apunta que el 5% no serà suficient per cobrir el cost del servei, ja que caldria apujar-lo un 10%. La socialista ha retret que amb aquesta mesura no es compleixi amb la normativa vigent que obliga als ajuntaments a crear taxes que cobreixin el 100% del cost del servei i no poden ser deficitàries.
Sentència dels Saioners
Per últim, l'equip de govern ha proposat una modificació de crèdit per pagar una part de la sentència judicial dels Saioners. Es tracta d'una indemnització de 5,9 milions d'euros i 200.000 euros de despeses que haurà d'assumir el consistori. El cas es remunta fa més de dues dècades enrere quan es va fer la requalificació de terrenys en una parcel·la on el consistori tenia el 60% de la propietat i es volia construir-hi un pavelló poliesportiu.
El cas ha anat escalant fins a arribar a la sentència. Ara, el govern local ha aprovat destinar 1,3 milions del romanent per pagar aquesta sentència. La resta dels diners sortiran d'un crèdit de 5 milions d'euros que demanaran a una entitat bancària. Segons ha avançat la regidora d'Hisenda, estan plantejant-se obrir un concurs públic per tal que les entitats ofereixin propostes atractives. Malgrat tot, la previsió és que el crèdit es retorni en deu anys amb un cost de 600.000 euros anuals.
La portaveu de Junts, Carme Salamaña, ha demanat "la dimissió" de tots els membres de l'equip de govern i els acusa d'irresponsables perquè en el seu moment no van acceptar tancar un acord extrajudicial amb la família que suposava un cost menor al qual estipula la sentència.
