Vidreres preveu 13 milions en ingressos i 1,5 milions en inversions per al 2026
L'Ajuntament treballa en les línies que han de definir els comptes per l'any vinent
L'Ajuntament de Vidreres va donar compte al ple de les principals línies per al pressupost del 2026 en el qual esperen contemplar 1,5 milions en inversions i uns ingressos de 13 milions. Els comptes s'esperen aprovar en un proper ple.
L'actual document va ser aprovat per decret d’Alcaldia el 22 de setembre i defineix les principals polítiques econòmiques que inspiraran el pressupost municipal del proper exercici i dona pas a la definició de les inversions i grans actuacions que es duran a terme l’any vinent.
Les previsions per al 2026 inclouen més de 13 milions d’euros en ingressos corrents, més de 4 milions destinats a despeses de personal, més de 6 milions en despeses corrents i 1,5 milions d’euros en inversions.
Aquestes línies representen el punt de partida per a l’elaboració del pressupost del 2026 i la seva posterior aprovació en sessió plenària, manifesta l'Ajuntament.
