Blanes engega "Punt de jugada", un projecte per fomentar la cohesió social a través de l’esport
L’Ajuntament, el Consell Esportiu de la Selva i diverses entitats locals uneixen esforços per promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió
L'Ajuntament de Blanes ha impulsat el projecte "Punt de Jugada" per a utilitzar l'esport i l'activitat física com a eina per fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats entre infants i joves del municipi.
El ‘Punt de Jugada’ neix amb la voluntat d’oferir un punt de trobada on infants i joves puguin compartir, aprendre i créixer junts, independentment del seu origen o situació socioeconòmica. El projecte pretén trencar barreres d’accés a l’activitat física i promoure valors com el respecte, la col·laboració i el sentiment de pertinença.
La iniciativa connecta barris, escoles, entitats i famílies, fomentant una comunitat més saludable, inclusiva i participativa. A més, s’alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 i amb la Carta d’Ottawa, incorporant la promoció de la salut i la sostenibilitat com a eixos centrals.
Treball en xarxa
El programa destaca pel seu enfocament participatiu i transversal, amb la implicació de diversos departaments municipals: Esports, Joventut, Participació Ciutadana, Promoció de la Ciutat, Servei d’Acollida, Polítiques d’Igualtat, Acció Social, Educació i Treball als Barris.
Segons els promotors, el treball en xarxa és clau per aconseguir una inclusió social real, ja que facilita la col·laboració entre serveis municipals, entitats i associacions. A més, el projecte busca donar veu a la ciutadania en la definició d’accions i decisions, fomentant així l’apoderament col·lectiu i individual.
Aspira a convertir-se en un espai de transformació comunitària, on l’esport sigui molt més que una activitat física: una eina per construir vincles, combatre l’exclusió i fer de Blanes una ciutat més cohesionada i participativa.
