Roben peces de bronze de làpides del cementiri de Santa Coloma de Farners
L'Ajuntament fa una crida al civisme i a denunciar qualsevol comportament sospitós
Santa Coloma de Farners ha patit el robatori de peces de bronze de diverses làpides del cementiri municipal. L'Ajuntament lamenta els fets a les portes de Tots Sants.
El govern fa una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per tal de denunciar qualsevol comportament sospitós a la Policia Local, amb l’objectiu d’evitar nous actes vandàlics i protegir un espai que és de respecte i memòria per a totes les famílies colomenques.
Així mateix, l’Ajuntament informa que aquesta setmana s’han intensificat les feines de manteniment i neteja per tal de garantir que el cementiri municipal es trobi en les millors condicions possibles de cara a la commemoració de Tots Sants.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»