Roben peces de bronze de làpides del cementiri de Santa Coloma de Farners

L'Ajuntament fa una crida al civisme i a denunciar qualsevol comportament sospitós

Roben peces de bronze de diverses làpides del cementiri municipal.

Roben peces de bronze de diverses làpides del cementiri municipal. / Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Redacció

Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners ha patit el robatori de peces de bronze de diverses làpides del cementiri municipal. L'Ajuntament lamenta els fets a les portes de Tots Sants.

El govern fa una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per tal de denunciar qualsevol comportament sospitós a la Policia Local, amb l’objectiu d’evitar nous actes vandàlics i protegir un espai que és de respecte i memòria per a totes les famílies colomenques.

Així mateix, l’Ajuntament informa que aquesta setmana s’han intensificat les feines de manteniment i neteja per tal de garantir que el cementiri municipal es trobi en les millors condicions possibles de cara a la commemoració de Tots Sants.

