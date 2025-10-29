Tossa puja el rebut d'escombraries un 6% i congela la resta de taxes i impostos
L'Ajuntament de Tossa de Mar ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2026 que manté congelats tots els impostos i taxes municipals, amb l’única excepció de la taxa per la recollida, tractament i eliminació de residus municipals (OF núm. 25), que s’incrementarà un 6% tant per a usos domèstics (6,04%) com comercials (6,05%).
De del govern (Més Tossa - Tossa Sempre) posen de manifest que l'augment respon a la necessitat de cobrir el cost real del servei de recollida de residus, que, segons estableix la normativa legal actual, ha d’estar totalment equilibrat amb els ingressos procedents de la taxa.
“Hem fet un esforç per mantenir congelats tots els impostos municipals, tot i el context econòmic general, però en el cas de la taxa d’escombraries que té un increment anual hem hagut de repercutir-ho per complir amb la normativa", ha explicat l’alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals.
Les ordenances aprovades, amb els vots favorables de l’equip de govern i els vots contraris dels grups a l’oposició (Tossa Unida-Endavant Tossa) entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2026.
