Tres nous espais a Tossa per ajudar a resoldre conflictes de manera dialogada

El municipi impulsa un servei de mediació per promoure la convivència i la comunicació entre veïns.

Un dels punts de mediació, a la Policia Local.

Un dels punts de mediació, a la Policia Local.

Redacció

Tossa de Mar

Tossa de Mar disposarà de tres punts amb Servei d'Informaicó Mediadora (SIM) per fomentar la mediació i altres formes de gestió de conflictes entre la ciutadania, les entitats i les empreses del municipi.

L’Ajuntament de Tossa de Mar ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.

L’acord, que s’emmarca dins les actuacions del Centre de Mediació de Catalunya, té com a objectiu promoure la convivència i la cohesió social a través del diàleg i la resolució pacífica de disputes.

Com a resultat del conveni, el consistori crearà el Servei d’Informació Mediadora (SIM), que comptarà amb els tres punts d’atenció repartits per diferents espais municipals: a Serveis Socials, al carrer Església; al Casal de Joves al carrer Sot de ses Pomeres; i a la Policia Local, a l'avinguda Pelegrí.

Des d'aquí oferiran informació sobre què és la mediació, com pot ajudar a resoldre conflictes i com accedir als serveis del Centre de Mediació de Catalunya. L’horari d’atenció serà de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, i en el cas de la Policia Local, les 24 hores del dia.

Tallers, jornades i sessions formatives

El Centre de Mediació de Catalunya donarà suport tècnic i formatiu al personal municipal, i organitzarà tallers, jornades i sessions formatives per a treballadors públics, jutges de pau i la ciutadania. També s’inclourà Tossa de Mar dins la xarxa local de mediació interadministrativa (XALOM), que promou l’intercanvi d’experiències entre municipis.

El conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable per quatre més, i inclourà una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament i del Departament de Justícia per avaluar-ne el funcionament i resoldre possibles incidències.

Amb aquesta iniciativa, Tossa de Mar, remarquen des de l'Ajuntament, fa un pas endavant per impulsar la cultura del diàleg i la convivència, oferint a la ciutadania un recurs proper per gestionar conflictes de manera constructiva i pacífica.

