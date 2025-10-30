Agents dels Mossos voluntaris recullen 200 quilos de deixalles del fons marí de Blanes
L'acció es va portar a terme a Sa Palomera en motiu dels 30 anys de l'ABP Selva Litoral
Blanes recull 200 quilos de residus en una neteja del fons marí a la platja de Sa Palomera promoguda en motiu dels 30 anys de l'ABP Selva Litoral dels Mossos d'Esquadra. En l'acció hi han participat 21 submarinistes voluntaris del cos.
A banda de l’ABP i diversos departaments de l’Ajuntament de Blanes, es va comptar amb l’organització del CEME (Club Esportiu del Cos de Mossos d’Esquadra); la unitat Subaquàtica del CEME; la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, així com la implicació del Centre de Busseig Blanes-SUB.
Abans d’encetar l’activitat es va acostar entorn de la platja de Sa Palomera el cap de l’ABP de la Selva Litoral, Daniel López Hita, per agrair a tots els i les agents dels Mossos d’Esquadra que, voluntàriament, s’havien sumat a la crida per participar en la neteja del fons marí.
L'empresa municipal de recollida de residus i neteja NORA es va encarregar de traslladar les deixalles a l’abocador. El material més abundant que es va recollir van ser les tovalloletes higièniques. També hi havia ampolles de plàstic, llaunes, hams de pescar, entre altres deixalles.
Els objectes recollits del fons del mar els anaven dipositant en unes bosses trenades com una xarxa que se’ls va anar repartint, i que faciliten poder-hi abocar tot el que els i les submarinistes van trobant a mesura que van fent passades per la zona subaquàtica. El que també es va facilitar als voluntaris i voluntàries que van participar en la jornada de neteja submarina van ser les ampolles de gas comprimit que els permetia poder bussejar al voltant d’una hora de duració durant l’activitat.
