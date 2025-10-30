Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Agents dels Mossos voluntaris recullen 200 quilos de deixalles del fons marí de Blanes

L'acció es va portar a terme a Sa Palomera en motiu dels 30 anys de l'ABP Selva Litoral

Un dels moments de la neteja del fons marí de Blanes.

Un dels moments de la neteja del fons marí de Blanes. / Ajuntament de Blanes

Redacció

Redacció

Blanes

Blanes recull 200 quilos de residus en una neteja del fons marí a la platja de Sa Palomera promoguda en motiu dels 30 anys de l'ABP Selva Litoral dels Mossos d'Esquadra. En l'acció hi han participat 21 submarinistes voluntaris del cos.

A banda de l’ABP i diversos departaments de l’Ajuntament de Blanes, es va comptar amb l’organització del CEME (Club Esportiu del Cos de Mossos d’Esquadra); la unitat Subaquàtica del CEME; la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques, així com la implicació del Centre de Busseig Blanes-SUB.

Abans d’encetar l’activitat es va acostar entorn de la platja de Sa Palomera el cap de l’ABP de la Selva Litoral, Daniel López Hita, per agrair a tots els i les agents dels Mossos d’Esquadra que, voluntàriament, s’havien sumat a la crida per participar en la neteja del fons marí.

L'empresa municipal de recollida de residus i neteja NORA es va encarregar de traslladar les deixalles a l’abocador. El material més abundant que es va recollir van ser les tovalloletes higièniques. També hi havia ampolles de plàstic, llaunes, hams de pescar, entre altres deixalles.

Els objectes recollits del fons del mar els anaven dipositant en unes bosses trenades com una xarxa que se’ls va anar repartint, i que faciliten poder-hi abocar tot el que els i les submarinistes van trobant a mesura que van fent passades per la zona subaquàtica. El que també es va facilitar als voluntaris i voluntàries que van participar en la jornada de neteja submarina van ser les ampolles de gas comprimit que els permetia poder bussejar al voltant d’una hora de duració durant l’activitat.

Els participants a la neteja submarina de Blanes.

Els participants a la neteja submarina de Blanes. / Ajuntament de Blanes

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
  2. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  3. El PP de Girona demana retirar les subvencions a les entitats que han organitzat les fires populars
  4. Fires de Girona | Agenda del dimecres 29 d'octubre
  5. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  6. Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
  7. Fires de Girona | Agenda del dijous 30 d'octubre
  8. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys

Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal

Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal

El Meteocat alerta d'un nou canvi en el temps a Catalunya

El Meteocat alerta d'un nou canvi en el temps a Catalunya

Aquests són els consells del Servei Català de Trànsit per evitar accidents

Aquests són els consells del Servei Català de Trànsit per evitar accidents

Fernando Simón: «Hi haurà una altra pandèmia: no podem permetre que tingui el mateix impacte que la de la covid»

Fernando Simón: «Hi haurà una altra pandèmia: no podem permetre que tingui el mateix impacte que la de la covid»

La Cambra organitza una trobada d’startups de salut i benestar per Fires de Girona

La Cambra organitza una trobada d’startups de salut i benestar per Fires de Girona

Radiografien més de 50 arbres monumentals de les comarques gironines per saber-ne l'estat de salut

Radiografien més de 50 arbres monumentals de les comarques gironines per saber-ne l'estat de salut

Les atraccions sostenibles tornen a la plaça de l’Om per les Fires de Girona

Les atraccions sostenibles tornen a la plaça de l’Om per les Fires de Girona

Les imatges de les atraccions sostenibles de les Fires de Girona 2025.

Les imatges de les atraccions sostenibles de les Fires de Girona 2025.
Tracking Pixel Contents