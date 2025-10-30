Junts acusa el govern de Santa Coloma de Farners d’excloure l’oposició i apujar sous i impostos
Vincula les pujades de les taxes al cost de la sentència dels Saioners
Junts per Santa Coloma de Farners ha criticat les primeres decisions del nou govern municipal -format per ERC, la CUP i Independents de la Selva, després d’una moció de censura fa un mes- i acusa l’executiu d’excloure l’oposició de les comissions informatives i d’aprovar pujades d’impostos i els sous dels membres de l’equip de govern.
Segons el partit, els regidors de l’oposició han quedat fora de les comissions informatives, òrgans previs al ple on es tracten els assumptes que s’hi debaten i voten. "Aquesta decisió redueix la capacitat de l’oposició per exercir la seva funció de control i resta transparència a la gestió municipal", afirma Junts en un comunicat.
El grup també denuncia que el nou govern municipal ha aprovat un augment de les retribucions dels seus membres, "fet que suposa el cost més elevat per a la ciutadania de Santa Coloma de Farners en la història recent", afirmen.
A més, denuncien la decisió d'augmentar un 2,09% l'IBI i un 5% la taxa d'escombraries, ja que des de la formació consideren que aquests increments "impactaran directament en l’economia de les famílies colomenques".
El cas dels Saioners
D'altra banda, l’Ajuntament afronta una sentència relacionada amb la requalificació de fa més de dues dècades d’uns terrenys a la zona dels Saioners, on el consistori tenia el 60% de la propietat i on es preveia construir un pavelló poliesportiu. La resolució judicial fixa que el consitori ha de pagar a un particular una indemnització de 5,9 milions d’euros i 200.000 euros en despeses.
Per atendre el pagament, el govern local ha proposat una modificació de crèdit per destinar 1,3 milions d’euros del romanent i completar l’import amb un préstec de 5 milions. Segons la regidoria d’Hisenda, l’operació es vol licitar mitjançant concurs públic entre entitats financeres, amb la previsió de retornar el crèdit en deu anys i una càrrega anual estimada de 600.000 euros.
En aquest context, Junts sosté que en el mandat anterior proposava assumir el pagament de 3,7 milions seguint l’assessorament jurídic municipal i atribueix l’augment fins als 6 milions a la decisió -d’ERC, la CUP i Independents- de recórrer la sentència. "L’import a pagar ha passat de 3,7 milions a 6 milions d’euros, un augment de més de 2 milions que recaurà finalment sobre les arques municipals i, en última instància, sobre la ciutadania", afirma el partit, que vincula les pujades fiscals a aquest cost.
