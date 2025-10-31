L’Ajuntament de Blanes posarà en marxa una nova web corporativa
El consistori assumeix la gestió cadastral i eleva la partida per al control de colònies felines
El ple de Blanes ha aprovat una modificació de crèdit de 100.000 euros per iniciar la licitació del disseny, desenvolupament, allotjament i manteniment d’un nou web municipal. L’acord, aprovat per unanimitat, pretén substituir els portals actuals —amb tecnologies diverses i sense integració de continguts— i unificar-ne la gestió perquè els departaments puguin actualitzar la informació i perquè la ciutadania hi accedeixi també des del mòbil i hi faci tràmits en línia.
En la mateixa sessió, el consistori ha acordat assumir la gestió cadastral a través d’un conveni amb la Direcció General del Cadastre. La mesura ha rebut els vots favorables del PSC, JxB, Grup Blanes i Blanes SI; BECP s’ha abstingut, i ERC, PP i Vox hi han votat en contra. Amb el canvi, els tràmits com els canvis de titularitat, divisions de propietat, comunicació d’obres o canvis d’ús es podran resoldre a Blanes. L’Ajuntament ha optat per fer aquesta gestió amb mitjans propis.
Dos punts per urgència
El ple també ha incorporat per urgència un increment de la partida per a la captura, esterilització i marcatge de colònies felines. Després d’haver passat de 18.000 euros el 2024 a 25.000 aquest 2025, la dotació s’eleva ara en 15.000 euros més fins als 40.000, amb finançament procedent d’una altra partida del mateix departament. El PP hi ha votat en contra.
Un altre punt d’urgència ha estat demanar a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat que es pronunciï sobre un informe municipal que proposa declarar nul l’acord marc de 2021 per al desenvolupament del Pla Parcial Costa Brava. La petició s’ha aprovat amb l’oposició del PP i Vox. L’informe assenyala possibles irregularitats administratives i planteja revisar el que es consideri incorrecte i mantenir el que es consideri ajustat.
Entre la resta d’acords, el ple ha aprovat per unanimitat el Pla Local de Joventut 2024-2028 i la declaració de nul·litat d’una activitat pública presentada per una treballadora municipal. En el torn de precs i preguntes, els grups han formulat consultes sobre les llicències per a grans superfícies, les activitats nadalenques, els costos del canvi de denominació de la biblioteca i dels actes commemoratius, el lliurament de l’auditoria del II Blanes International Film Festival, mesures de prevenció del suïcidi juvenil relacionat amb l’assetjament, la nova taxa per tinença d’animals, les escoles bressol, la prolongació de l’autopista C-32, el III Blanes Urban Fest i la platja per a gossos.
