L'Ajuntament d'Hostalric rep 3 milions d'euros per a la rehabilitació del castell
La previsió és que els treballs s'allarguin fins al desembre de 2026
L'Ajuntament d'Hostalric ha obtingut una subvenció de 3 milions d'euros procedent del Ministeri de Turisme destinada a la rehabilitació del castell, en el marc de les ajudes aprovades pel Consell de Ministres celebrat el 2 de setembre. Es tracta de l'aportació econòmica més important rebuda pel municipi en tota la seva història.
Els fons permetran executar el projecte executiu de restauració del Cavaller i annexes obra del arquitecte José María Sánchez García. La rehabilitació consistirà en la recuperació de les estructures originals, la rehabilitació de la coberta i els tancaments. La renovació dels serveis, l'electricitat, la calefacció, l'aigua i el clavegueram. La posada al dia de l'edifici. La millora de l'accessibilitat i la sostenibilitat del castell.
El projecte serà dirigit per l'equip format pel mateix José María Sánchez García i l'arquitecta Adriana Vázquez Balló, que seran els responsables de conduir les obres. La previsió és que els treballs s'allarguin fins al desembre de 2026.
José María Sánchez García és membre honorífic del Royal Institute of British Architects i l'any 2017 va rebre la menció d'honor al Premi d'Arquitectura Espanyola. Actualment desenvolupa projectes públics guanyats en concursos d'arquitectura; i el seu despatx ha estat guardonat amb premis d'àmbit nacional i internacional en continents, països i ciutats com Suïssa, Londres, Nova York, Amèrica del Sud o Espanya. A més, els seus projectes també s'han publicat en nombroses revistes d'arreu del món i ha participat en destacades conferències del sector.
Per la seva part, Adriana Vázquez Balló és fundadora del gabinet Od'A (Obrador d'Arquitectura), guanyador, entre d'altres, d'una proposta per a un pavelló efímer pel Festival de Girona. Ha pres part en prop d'una desena de concursos d'arquitectura i ha assolit diversos premis dins el sector. També té una participació activa des de la seva fundació l'any 2018 en conferències del sector.
- Ja és oficial: aquest és el dia que els pensionistes cobraran la paga extra de Nadal
- Pol Estrada: «Els 'boomers' són la generació que millor ha viscut en tota la història»
- «Torno pel meu pare, perquè ningú l’oblidi»
- Un ciclista resulta ferit greu en un accident a Girona
- Dos municipis gironins, entre els 25 més cars d’Espanya per comprar un habitatge
- Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros
- Els professionals de la salut mental infantil demanen ajuda
- Ho has de saber: Aquest és el motiu pel qual les dents, encara que te les rentis, s'engrogueixen, i com canviar-ho